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ЕС продлил экономические санкции против России

17.12.2020 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЕС продлил экономические санкции против России

  • 17.12.2020, 20:31
ЕС продлил экономические санкции против России

Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до конца июля 2021 года.

Европейский Союз в четверг, 17 декабря, продлил до конца июля 2021 года срок действия санкций, введенных в отношении определенных отраслей российской экономики. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Они включают в себя ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для ряда российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер, передает DW.

Евросоюз объявил о введении этих санкций в июле 2014 года. Брюссель готов ослабить либо отменить их только в том случае, если Россия выполнит минские договоренности об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Аннексия Крыма и конфликт в Донбассе

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма Соединенные Штаты, ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

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Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до конца июля 2021 года.
 
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