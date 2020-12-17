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Стало известно, во сколько лет в Беларуси впервые вступают в брак мужчины и женщины
Источник материала: Хартия'97
Стало известно, во сколько лет в Беларуси впервые вступают в брак мужчины и женщины
Средний возраст в последние годы увеличивается.
В министерстве юстиций назвали возраст, в котором в Беларуси впервые вступают в брак женщины и мужчины. Об этом
По словам пресс-секретаря ведомства Ольги Шибко, средний возраст в последние годы в стране увеличивается.
- На сегодняшний день в Беларуси мужчины вступают впервые в брак в возрасте более 28 лет, а женщины – более 26 лет, - рассказала Шибко.
В течение последних пяти лет в Беларуси ежегодно регистрируется более 60 тысяч браков. Из них более 50% проходят в торжественной обстановке.
- В 2019 году было заключено более 62,7 тысяч браков, а 62% из них – в торжественной обстановке. Первое место по-прежнему занимает Минск. В 2019 году в столице заключили 15,5 тысяч браков, - подчеркнула пресс-секретарь министерства юстиций.
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Средний возраст в последние годы увеличивается.
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