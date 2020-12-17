|
В Беларуси ребенку с СМА провели терапию с использованием препарата за $2,5 миллиона
Источник материала: Onliner
Сегодня в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» впервые выполнено введение самого дорогого в мире генного препарата — онасемногена абепарвовека («Золгенсма»). Это лекарственное средство применяется для лечения детей со спинальной мышечной атрофией.
Директор центра «Мать и дитя» Сергей Васильев сообщил, что «это первый в истории страны случай, введение препарата стало возможным благодаря работе большого количества людей и содействию Минздрава на всех этапах поставки препарата в страну». Заместитель директора центра доктор медицинских наук Елена Улезко добавила, что теперь в стране есть команда специалистов с опытом работы по генной терапии СМА.
Как сообщает Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» впервые выполнено введение самого дорогого в мире генного препарата — онасемногена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)