В Беларуси ребенку с СМА провели терапию с использованием препарата за $2,5 миллиона

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Сегодня в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» впервые выполнено введение самого дорогого в мире генного препарата — онасемногена абепарвовека («Золгенсма»). Это лекарственное средство применяется для лечения детей со спинальной мышечной атрофией.

Директор центра «Мать и дитя» Сергей Васильев сообщил, что «это первый в истории страны случай, введение препарата стало возможным благодаря работе большого количества людей и содействию Минздрава на всех этапах поставки препарата в страну». Заместитель директора центра доктор медицинских наук Елена Улезко добавила, что теперь в стране есть команда специалистов с опытом работы по генной терапии СМА.

Как сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав» , общее руководство командой осуществляла доцент кафедры детской неврологии БелМАПО, главный внештатный специалист Минздрава по наследственным нервно-мышечным заболеваниям у детей Ирина Жевнеронок. Она пояснила, что «коммерческая стоимость препарата составляет около $2,5 млн. Малышка, которая стала первым пациентом, была включена в международную глобальную программу управляемого доступа к генной терапии AVXS-101, в которой методом случайного выбора определяется пациент с бесплатным доступом к препарату». Этим первым ребенком в Беларуси стала Даша Шепетовская. После введения препарата девочка чувствует себя удовлетворительно.