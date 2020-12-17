«Есть свидетельства, что власть и силовики еще до 9 августа планировали масштабные провокации, вплоть до захвата  Мингорисполкома»

По словам главы Национального антикризисного управления Павла Латушко, у находящихся за границе Координационного совета есть свидетельства о том, что задолго до 9 августа (день выборов президента) власть и силовики спланировали масштабные провокации, вплоть до инсценировки захвата «протестующими» Мингорисполкома.





«Мирный характер протеста и маршрут к Стеле сорвали такие планы, — отметил политик. — На полученных ЕКРП [Единая книга регистрации преступлений] видео мы видим, что ящик пандоры с насилием открыли силовики и переодетые провокаторы».

Он подчеркнул, что уже поступило «огромное количество доказательств совершенных преступлений от потерпевших, свидетелей и от тех, кто решил сотрудничать со следствием».

Политик пообещал, что в «День Народного Трибунала, 20 декабря, будут опубликованы первые дела в отношении тех, кто не явился с повинной».