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Facebook начал рекламную войну против Apple на страницах известных СМИ. В чем причина

17.12.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корпорация Facebook начала рекламную кампанию против техногиганта Apple в трех крупных американских медиа. Facebook критикует будущие изменения в ОС Apple iOS 14, которые могут навредить таргетированной рекламе малого бизнеса, сообщает Bloomberg.


Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Facebook разместил полностраничную рекламу в The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Заголовок публикации – "Мы ​​выступаем против Apple за малый бизнес во всем мире". В материале говорится о том, что изменения в iOS 14 ограничат доступ к данным о мобильных пользователях. Это ограничит возможности предлагать им персонализированную рекламу.

В ноябре в Facebook заявили, что большинство их рекламодателей - малый бизнес.

"Хотя ограничение использования персонализированной рекламы действительно влияет на такие крупные компании, как мы, эти изменения будут разрушительными для малого бизнеса", – заявили в Facebook.


По данным Facebook, реклама без персонализации генерирует на 60% меньше продаж, чем с таковой. В ответ в Apple обвинили Facebook в "пренебрежении к конфиденциальности пользователей".

В июне 2020 года в Apple анонсировали обновления iOS 14. Согласно изменениям, приложения будут запрашивать у пользователей разрешение на сбор и передачу данных при использовании идентификатора Apple.
В августе Facebook выступил против комиссии в 30% в App Store для организаторов онлайн-мероприятий. Facebook информировал пользователей, что 30% от их покупок в App Store достанется Apple.
 
 
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Корпорация Facebook начала рекламную кампанию против техногиганта Apple в трех крупных американских медиа. Facebook критикует будущие изменения в ОС Apple iOS 14, которые могут...
 
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