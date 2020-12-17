Путину запретили ближайшие два года посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира









Это – часть наказания для России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.





В решении CAS говорится, что запрет на посещение крупных турниров распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов государственной думы, а также президента.





Также посещение турниров запрещено для глав и заместителей государственных организаций, всей администрации президента и сотрудников Следственного комитета России.





Однако есть и исключения:





– если любого из вышеупомянутых лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир;





– если любой из вышеупомянутых является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК).





– если этот представитель сам является спортсменом-участником турнира, либо одним из членов команды (например, тренером).





Таким, образом, если Владимира Путина пригласит на Олимпиаду или чемпионат мира глава принимающей страны, он всё равно сможет туда приехать.





Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Санкции будут действовать два года.