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Под Смолевичами фура насмерть сбила мужчину
Источник материала: Tut.by
Под Смолевичами мужчина попал под фуру и погиб,
Происшествие случилось днем 17 декабря в деревне Озерицкая Слобода. По предварительной информации, 53-летний водитель тягача DAF, поворачивая с улицы Центральной на улицу Красногвардейскую, наехал задними колесами полуприцепа на местного жителя.
В результате ДТП 53-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось днем 17 декабря в деревне Озерицкая Слобода.
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