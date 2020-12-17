Под Смолевичами фура насмерть сбила мужчину

Источник материала: Tut.by

Под Смолевичами мужчина попал под фуру и погиб, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось днем 17 декабря в деревне Озерицкая Слобода. По предварительной информации, 53-летний водитель тягача DAF, поворачивая с улицы Центральной на улицу Красногвардейскую, наехал задними колесами полуприцепа на местного жителя.

В результате ДТП 53-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.