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Под Смолевичами фура насмерть сбила мужчину

17.12.2020 21:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Смолевичами мужчина попал под фуру и погиб, сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось днем 17 декабря в деревне Озерицкая Слобода. По предварительной информации, 53-летний водитель тягача DAF, поворачивая с улицы Центральной на улицу Красногвардейскую, наехал задними колесами полуприцепа на местного жителя.

В результате ДТП 53-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Происшествие случилось днем 17 декабря в деревне Озерицкая Слобода.
 
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