Начало 2021 года: команда Тихановской анонсировала следующий пакет санкций ЕС в отношении режима Лукашенко

Следующий, четвертый, пакет санкций Европейского союза в отношении Беларуси появится в начале 2021 года, сообщил журналистам советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным отношениям, аналитик Атлантического совета и вице-президента платформы Digital Communication Network Франак Вячорка.



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Комментируя принятие Советом ЕС третьего пакета санкций в отношении Беларуси, Вячорка отметил, что список попавших в него лиц «был существенно сокращен», среди прочих из него исключили бизнесмена Алексея Олексина. Советник Тихановской назвал достижением тот факт, что в санкционный список попали не только физические лица, но и компании.

Вячорка предположил, что процедура принятия санкций ЕС может ускориться после принятия Соединенными Штатами Акта о демократии в Беларуси. Кроме того, по его словам, предполагается, что страны Балтии введут собственные санкции в отношении Беларуси в дополнение к санкциям Евросоюза. Он также сообщил, что какую-то часть физлиц могут включить в санкционный список в рамках принятого 7 декабря «европейского акта Магнитского».

Третий пакет был принят 17 декабря. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, резидентам ЕС прямо или опосредованно запрещено предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС говорится, что санкции приняты «в ответ на жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав белорусского народа». «Эти санкции направлены против высокопоставленных должностных лиц, ответственных за продолжающиеся жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов. Они также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко или поддерживающие его, — говорится в сообщении. — Это решение направлено на то, чтобы дать мощный сигнал ответственным политическим и экономическим субъектам, что их поддержка режима обходится им дорого».

В санкционном списке значатся ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», главное хозяйственное управление «Управления делами президента Республики Беларусь», ООО «Синезис», OAO «АГАТ — электромеханический завод», OAO «140-й ремонтный завод» и OAO «Минский завод колесных тягачей».

Санкции введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, помощника президента по Гродненской области (бывшего министра здравоохранения) Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также значатся: первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, заместитель начальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.

Предыдущие пакеты санкций были приняты 2 октября и 6 ноября. В них включены члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока, другие чиновники, включая Александра Лукашенко. Всего в санкционный список ЕС в этом году включены 84 белорусских гражданина.

Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.

Фонд спортивной солидарности намерен добиваться отмены всех международных соревнований в Беларуси

Белорусский фонд спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF) намерен добиваться отмены проведения всех крупных международных соревнований в Беларуси, сообщил исполнительный директор фонда Александр Опейкин во время онлайн-пресс-конференции 17 декабря.

По его словам, BSSF, в том числе по морально-этическим соображениям, планирует вести переговоры с международными организациями о том, чтобы из Беларуси перенесли этап Кубка мира по фристайлу, чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по современному пятиборью и другие крупные соревнования.

«Все мероприятия уровня этапов кубка мира, чемпионатов мира, которые планируются в Беларуси, согласно рекомендациям МОК, проходить в Беларуси не могут. И мы, со своей стороны, будем добиваться, чтобы эти рекомендации вступили в силу», — отметил Опейкин.

Также исполнительный директор сообщил, что одним из ближайших обращений фонда в международные спортивные организации будет письмо в УЕФА с просьбой обратить внимание на систематические нарушения прав членов футбольного сообщества, ряда игроков со стороны Белорусской федерации футбола. «Мы будем требовать принять соответствующие меры в соответствии с уставом УЕФА», — добавил он.

Опейкин заявил, что скептически относится к существующему мнению о том, что крупные международные турниры на территории Беларуси, в частности, чемпионат мира по хоккею, — это хорошая возможность для белорусов выйти на улицы и продемонстрировать миру свою гражданскую и политическую позицию.

«Это очень наивное мнение, что здесь можно кому-то что-то показать. Скорее всего, наоборот, проведение чемпионата вызовет огромную волну репрессий. Перед ним начнутся зачистки такие же, какие были перед чемпионатом 2014 года. Только если тогда в тюрьме оказалось, если не ошибаюсь, около 50 политических активистов, а сейчас речь будет идти о тысяче. Соответственно на каждого приехавшего хоккеиста будет 4-5 политзаключенных. И участники должны это понимать», — сказал он.