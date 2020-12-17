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В Беларуси ребенку со СМА впервые провели терапию самым дорогим в мире генным препаратом

17.12.2020 21:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси ребенку впервые провели терапию самым дорогим в мире генным препаратом

В Беларуси ребенку со СМА впервые провели терапию самым дорогим в мире генным препаратом
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» 17 декабря ребенку введен самый дорогой в мире генный препарат Zolgensma (онасемноген абепарвовек), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это лекарственное средство применяется однократно для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. СМА — генетическое заболевание, при котором постепенно отмирают мышцы, что приводит к летальному исходу. До недавнего времени болезнь считалась неизлечимой.

Директор центра Сергей Васильев сообщил, что это первый в истории страны случай. «Введение препарата стало возможным благодаря работе большого количества людей и содействию Минздрава на всех этапах поставки препарата в страну», — отметил он.

Заместитель директора центра доктор медицинских наук Елена Улезко добавила, что теперь в стране есть команда специалистов с опытом работы по генной терапии СМА.

В министерстве отметили, что общее руководство командой осуществляла доцент кафедры детской неврологии БелМАПО, главный внештатный специалист Минздрава по наследственным нервно-мышечным заболеваниям у детей Ирина Жевнеронок. Она пояснила, что коммерческая стоимость препарата составляет около 2,5 млн долларов.

Даша Шепетовская стала первым ребенком в Беларуси, включенным в международную глобальную программу управляемого доступа к генной терапии AVXS-101, в которой методом случайного выбора определяется пациент с бесплатным доступом к препарату.

В Минздраве отметили, что после введения препарата девочка чувствует себя удовлетворительно.

Препарат Zolgensma — первое в мире генотерапевтическое средство для детей до двух лет со спинальной мышечной атрофией. Препарат был одобрен к использованию Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США в 2019 году. Управление заявляло, что лекарство исправляет поврежденный ген SMN1, вызывающий болезнь, и демонстрирует впечатляющие результаты, которые до него не показывал ни один препарат.

О том, что Минздрав ведет переговоры о включении Беларуси в программу клинических испытаний по лечению СМА, сообщил журналистам бывший министр здравоохранения Владимир Караник перед началом итоговой коллегии министерства 25 февраля в Минске. Он отметил, что в последние годы в лечении этого редкого генетического заболевания появились новые подходы и новые препараты. «Большая часть курсов лечения, которые сейчас есть в мире, проводятся в рамках 3-й и 4-й фазы клинических испытаний», — отметил он.

По информации благотворительного общественного объединения «Геном», которое объединяет родителей детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», на данный момент в Беларуси проживает чуть более 120 человек с этим диагнозом. В год в стране рождается 10—12 детей с одним из трех типов СМА.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси ребенку впервые провели терапию самым дорогим в мире генным препаратом
 
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