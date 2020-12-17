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Назван самый популярный цвет авто в мире

17.12.2020 21:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван самый популярный цвет авто в мире
Фото: iStock
Производитель эмалей для кузова Axalta рассказал, какой цвет для автомобиля является бесспорным лидером в мировом масштабе.

По данным компании, доля белых автомобилей в мире составляет 38%. В два раза проигрывает чёрный: на машины, окрашенные в него, приходится 19%, немного уступает серый - 15%.

В Axalta отметили, что если рассматривать машины премиум-сегмента, то первое место по популярности всё-таки за чёрным. В Европе, например, 62% дорогих автомобилей окрашены в чёрный или серый цвета.

Также предпочтения разнятся в зависимости от региона: в Китае на белые машины приходится 57% автопарка, а в Европе он делит популярность с серым - у каждого из них по 25%.

Жёлтый и золотой признаны аутсайдерами - их не любят практически во всём мире, исключением является, пожалуй, КНР, где примерно 5% авто ездят по дорогам страны в этом цвете.
 
 
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Белый удерживает первую строчку уже на протяжении десяти лет.
 
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