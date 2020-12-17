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Евросоюз ввел санкции против «Дана Холдингз». А что с этого «Дане» и жильцам ее домов?
Источник материала: Tut.by
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Сейчас в «Дана Холдингз» входят как минимум три строительные компании: «Дана Астра», «Эмирейст Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт». Но в официальном журнале Евросоюза указаны реквизиты (УНП) только компании «Дана Астра». Если смотреть на ситуацию формально, то можно сделать вывод, что санкции введены только против нее.
Что строит «Дана Астра» и кто ее учредил?
«Дана Астра» является заказчиком строительства большого многофункционального жилого комплекса «
Согласно данным Госрегистра юрлиц Беларуси, компания «Дана Астра» создана в 2010 году. Она учреждена двумя кипрскими оффшорами — РОДРИК ЛИМИТЕД (1%) и ТРАЙВОРСТ ЛИМИТЕД (99%).
Какие ограничения дают санкции?
Из этого следует, что «Дана Астра» не сможет брать кредиты в европейских банках и даже через посредника сотрудничать с европейскими компаниями.
Что с этого «Дане»?
Что касается кредитов, то «Дана Астра» не была замечена в том, что она брала европейские деньги. А вот с другим могут быть вопросы. Рассмотрим их на паре обезличенных примеров:
Например, нам нужно закупить европейские лифты для строящихся домов, но на нашу компанию наложены санкции. Мы решаем, пусть их закупит другая компания (например, наш подрядчик) в белорусском или российском представительстве производителя лифтов из ЕС. Она дает представительству технико-технические характеристики, спецификацию или выкипировку из проекта — и забирает наши лифты. Дело в том, что в этих документах нет никакой информации о нас. Участники рынка говорят, что с большой вероятностью проблем с покупкой европейских лифтов по такой схеме не будет.
Похожая история может быть и с покупкой европейской опалубки, а европейскую технику в лизинг можно взять на «другую компанию». Но по сути везде у нас получается опосредованное сотрудничество резидента Евросоюза с компанией, которая попала в список.
Не будут же эти схемы работать только в том случае, если представительства европейских компаний в Беларуси и России будут очень скрупулезно и внимательно изучать, кто и с чем к ним пришел. Или если этот процесс будут контролировать компании из ЕС или СМИ. Ведь кейс с, возможно,
Вопрос, насколько сильно такие запреты повлияют на реализацию «Минск-Мира». Ведь абсолютное большинство материалов, применяемых там в строительстве, — белорусские и российские. Что же касается технологичного оборудования вроде тех же лифтов, то есть аналоги, например, из Турции или Южной Кореи. Да, могут быть вопросы и с техобслуживанием, но в глобальном масштабе это не так страшно.
А что от этого всего покупателям жилья в «Минск-Мире»?
Пока — ничего. Ведь европейских денег «Дана Астра» не берет, а строительные материалы из ЕС использует по минимуму. Вопрос с лифтами и лизингом — тоже решаемый.
Но, учитывая планы по строительству в «Минск Мире» международного финансового центра, вопрос санкций приобретает уже другой характер. Сложно представить, как можно его реализовать при таких ограничениях. Но, с другой стороны, строить-то его еще не начали.
А что тогда с остальными компаниями из «Дана Холдингз»?
Как мы уже писали, «Дана Астра» — это только одна из трех строительных компаний, входящих в «Дана Холдингз».
Так, «Эмирейтс Блю Скай» (бывшая «Зомекс Инвестмент») занимается проектами «Маяк Минска», «Дана Молл», а также будет заказчиком «
Если смотреть на санкционный список Евросоюза лингвистически, то ограничения накладываются на все компании из «Дана Холдингз». Но если смотреть юридически, то они касаются только «Дана Астра», ведь в публикации ЕС указан лишь ее регистрационный номер (УНП).
Регистрационных номеров и наименований компаний «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Фотер Фронт» там нет, а упоминание сайта «Дана Холдингз» и телефонных номеров трудно назвать юридически значимым основанием для отказа от взаимодействия.
Но, учитывая опыт, европейские компании могут отказаться от сотрудничества основываясь и на лингвистическом понимании санкционного списка. Это уже их право и они могут им воспользоваться, страхуя таким образом свой имидж. А это и магазины в «Дана Молл», и другое. Но предсказать их поведение невозможно.
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Оперативно получить официальный комментарий в «Дана Холдинз» пока не удалось.
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Против каких именно компаний холдинга ввели санкции, как это может отразиться на их работе, а также что от этого всего жильцам и дольщикам - в материале REALTY.TUT.BY.
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