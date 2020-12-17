Источник материала: Хартия'97

Дочь Юрия Захаренко: Лукашенко ждет судьба Януковича или Каддафи 4 17.12.2020, 21:04

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Елена Захаренко

фото: dw

Нынешние события в Беларуси тесно связаны с событиями конца 1990-х.

Год назад вышло интервью Deutsche Welle с Юрием Гаравским - экс-бойцом СОБРа внутренних войск МВД Беларуси. В интервью он признался в соучастии в похищении и убийстве известных белорусских оппозиционеров - бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Вскоре после этого, 18 декабря 2019 года, Следственный комитет (СК) Беларуси возобновил расследование по факту исчезновения Юрия Захаренко, но через три месяца снова приостановил. А дочь Захаренко Елена встретилась с Гаравским. Спустя год Елена рассказала о впечатлениях от той встречи, а также высказала мнение о нынешних протестах в Беларуси и их связи с событиями конца 1990-х.

Встреча Елены Захаренко с Юрием Гаравским

Тот день Елена Захаренко не забудет никогда. В феврале 2020 года она встретилась с экс-бойцом СОБРа Юрием Гаравским, признавшимся в соучастии в убийстве ее отца, пропавшего без вести в Минске 7 мая 1999 года.

Перед встречей с Гаравским она волновалась, ей было не по себе. "Но мне необходимо было это сделать - не только для моей семьи, но и для других людей. Чтобы открыть миру глаза на происходящее в Беларуси", - тихо говорит Елена. Она хотела узнать детали похищения и убийства ее отца и выяснить, рассказал ли Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle правду. После разговора с экс-собровцем сомнений в этом у нее не осталось.

Убежище от прошлого

В 2000 году Елена Захаренко вместе с младшей сестрой, матерью и сыном получила политическое убежище в ФРГ. С тех пор они проживают в Мюнстере на западе Германии. Елена хорошо владеет немецким, работает в магазине, в свободное время играет на пианино, ходит в церковь. Она производит впечатление спокойной, немного меланхоличной женщины. Но говорить о прошлом ей до сих пор больно. На стенах квартиры Елены нет фотографий отца, а пересматривать старые видеозаписи ей морально тяжело.

На одной из видеокассет есть запись прогулки Елены с сыном, сделанная в 2002 году в Мюнстере. "А где твой дедушка?", - спрашивает оператор. "Украли", - отвечает четырехлетний мальчик. - "А кто?" - "Разбойники".

На другой записи Елена c сыном на руках произносит слова для матери Юрия Захаренко, оставшейся в Беларуси: "Уже два года, бабушка, как мы тебя не видим. Материальные возможности у нас маленькие, поэтому звоним нечасто. Хотелось бы встретиться с тобой". Увидеться у них так и не вышло. Ульяна Захаренко умерла в 2018 году, так и не узнав правду об исчезновении сына.

Настоящее - заложник прошлого

18 декабря 2019 года, после выхода интервью Deutsche Welle с Гаравским, Следственный комитет Беларуси возобновил расследование по факту исчезновения Юрия Захаренко. Но через три месяца снова приостановил его - из-за невозможности установить личность обвиняемого. Елену Захаренко это не удивило: "У нас нет сомнений, что при нынешней власти не будет никакой правды или достоверной информации, что произошло."

События в Беларуси вызывают у нее тревогу и надежду. Елена наблюдает, что протестующие сегодня выступают с той же символикой и теми же лозунгами, что и раньше: "Идея та же - освобождение страны от диктатуры." Отличия в том, что сейчас благодаря интернету информация о происходящем распространяется быстрее, а еще выросло новое поколение с демократическими ценностями, полагает она.

По мнению Елены, нынешние события и то, что было в 1990-х годах, тесно связаны. "Это происходит (насилие со стороны силовиков. - Ред.) из-за того, что преступники не несли ответственность за прежние действия. Безнаказанность привела к новым жертвам", - уверена Елена. Но если раньше уничтожали лидеров оппозиции и делали это тайно, то теперь репрессии происходят открыто и касаются простых людей - даже тех, кто не интересовался политикой, добавляет она.

Женщина убеждена, что Александр Лукашенко не отдаст власть добровольно. Еще ее отец более 20 лет назад говорил, что "Лукашенко будет отстреливаться до конца". Елена полагает, что белорусского правителя ждет судьба либо Виктора Януковича, либо Муаммара Каддафи.

"Свою народную любовь он увидел бы, если бы вышел на площадь к людям без охранников. Люди его просто разорвали бы… от большой любви. Сколько семей потеряли своих детей? Сколько семей страдают от того, что их дети находятся в тюрьмах? Люди боятся выйти на улицу, чтобы их не задержали, уничтожили, избили, изнасиловали", - констатирует Елена. По ее выражению, у многих белорусов сейчас открылись глаза на систему, жертвой которой ее семья стала более 20 лет назад.

Как обрести будущее

"Нас связывает общая боль - боль потери, безысходности", - признается Елена. На вопрос, что она может посоветовать семьям, пострадавшим от полицейского насилия в Беларуси, она отвечает так: "Молодые ищут свою дальнейшую дорогу за границей. Наиболее квалифицированные специалисты уезжают за рубеж, потому что здесь у них есть возможности. Людям в более зрелом возрасте лучше оставаться у себя на родине. Дом там, где тебя ждут".

Для Елены Захаренко Германия родиной не стала, но дом ее теперь здесь - где ее ждут мать и сын. Внуку Юрия Захаренко уже 22 года, он хочет выучиться на полицейского. О событиях в Беларуси Кирилл узнает от матери, но, как она выражается, "он живет в совсем другой реальности".

Елену же прошлое не отпускает уже более 20 лет. "Моя миссия еще не выполнена", - делится она. И говорит, что хочет вернуться в Беларусь, чтобы проститься и предать земле своих близких. Юрий Гаравский передал ей карту, на которой отметил место убийства ее отца. Елена Захаренко надеется, что в скором времени попрощаться с тяжелым прошлом удастся не только ей, но и ее родной стране - Беларуси.

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