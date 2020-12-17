ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина

17.12.2020 21:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина

2
  • 17.12.2020, 21:01
  • 2,047
К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина
Фото: Marshall Islands Police

Стоимость находки оценивается в $55 млн.

К берегу одного из атоллов Маршалловых островов прибило заброшенную лодку, внутри которой местные жители нашли 649 килограмм кокаина. Об этом сообщает Sky News.

Стоимость находки оценивается в $55 млн.

Кокаин был расфасован в сотни килограммовых свертков, упакованных в полиэтилен и проштампованных инициалами KW.

Полиция передала два килограмма кокаина Агентству по борьбе с наркотиками США для проведения расследования, а остальное было уничтожено.

Полиция предполагает, что наркотики происходят из Южной или Центральной Америки и они провели в Тихом океане один или два года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Кароль Швэцыі прызнаў іх стратэгію барацьбы з ковідам няўдалай. У Беларусі швэдзкі падыход лічылі прыкладам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика