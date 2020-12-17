Источник материала: Хартия'97

К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина 2 17.12.2020, 21:01

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Фото: Marshall Islands Police

Стоимость находки оценивается в $55 млн.

К берегу одного из атоллов Маршалловых островов прибило заброшенную лодку, внутри которой местные жители нашли 649 килограмм кокаина. Об этом сообщает Sky News .

Стоимость находки оценивается в $55 млн.

Кокаин был расфасован в сотни килограммовых свертков, упакованных в полиэтилен и проштампованных инициалами KW.

Полиция передала два килограмма кокаина Агентству по борьбе с наркотиками США для проведения расследования, а остальное было уничтожено.

Полиция предполагает, что наркотики происходят из Южной или Центральной Америки и они провели в Тихом океане один или два года.

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