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К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина
Источник материала: Хартия'97
К берегам Маршалловых островов прибило лодку с 649 килограммами кокаина
Стоимость находки оценивается в $55 млн.
К берегу одного из атоллов Маршалловых островов прибило заброшенную лодку, внутри которой местные жители нашли 649 килограмм кокаина. Об этом сообщает
Стоимость находки оценивается в $55 млн.
Кокаин был расфасован в сотни килограммовых свертков, упакованных в полиэтилен и проштампованных инициалами KW.
Полиция передала два килограмма кокаина Агентству по борьбе с наркотиками США для проведения расследования, а остальное было уничтожено.
Полиция предполагает, что наркотики происходят из Южной или Центральной Америки и они провели в Тихом океане один или два года.
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Стоимость находки оценивается в $55 млн.
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