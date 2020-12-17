Источник материала: Хартия'97

Марек Прихода: Белорусы показали, что готовы нести экономические потери ради свободы 2 17.12.2020, 20:51

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И это был весомый аргумент в пользу введения санкций.

Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода (Marek Příhoda) подтверждает, что белорусская тема не сходит с информационной повестки и в Чехии, передает «Голос Америки» .

По его словам, вначале общественное движение, развернувшееся в Беларуси, было сюрпризом. Предполагалось, что так называемые выборы, пройдут по обычному сценарию. Мало внимания уделялось, например, популярности YouTube канала Сергея Тихановского и появлению новых интересных кандидатов.

Но после начала протестов, на Беларусь обратили внимание примерно так же, как обратили внимание в свое время на украинский Майдан. И сейчас Чехия вновь стала одним из центров эмиграции, как и сто лет назад, когда таковой была Чехословакия, куда поехали эмигранты из бывшей Российской империи.

Касаясь третьего пакета санкций против режима Лукашенко, Марек Прихода тоже отметил, что, как и в Латвии, в Чехии имела место дискуссия о том, не ударят ли санкции по простым гражданам: «Но сами белорусы нам всем показали, что они готовы нести экономические потери ради свободы. И это был весомый аргумент в пользу введения санкций».

Однако, по мнению чешского политолога, ожидать, что санкции могут мгновенно сломать режим, не стоит. Особенно, если он опирается на силовые структуры. Но, во-первых, это является поддержкой для белорусской оппозиции и протестующих, а во-вторых, это важный политический жест со стороны ЕС. «О чем, впрочем, не преминул заметить на сегодняшней пресс-конференции и Владимир Путин» — заключил содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете.

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