ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марек Прихода: Белорусы показали, что готовы нести экономические потери ради свободы

17.12.2020 21:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Марек Прихода: Белорусы показали, что готовы нести экономические потери ради свободы

2
  • 17.12.2020, 20:51
  • 2,279
Марек Прихода: Белорусы показали, что готовы нести экономические потери ради свободы

И это был весомый аргумент в пользу введения санкций.

Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода (Marek Příhoda) подтверждает, что белорусская тема не сходит с информационной повестки и в Чехии, передает «Голос Америки».

По его словам, вначале общественное движение, развернувшееся в Беларуси, было сюрпризом. Предполагалось, что так называемые выборы, пройдут по обычному сценарию. Мало внимания уделялось, например, популярности YouTube канала Сергея Тихановского и появлению новых интересных кандидатов.

Но после начала протестов, на Беларусь обратили внимание примерно так же, как обратили внимание в свое время на украинский Майдан. И сейчас Чехия вновь стала одним из центров эмиграции, как и сто лет назад, когда таковой была Чехословакия, куда поехали эмигранты из бывшей Российской империи.

Касаясь третьего пакета санкций против режима Лукашенко, Марек Прихода тоже отметил, что, как и в Латвии, в Чехии имела место дискуссия о том, не ударят ли санкции по простым гражданам: «Но сами белорусы нам всем показали, что они готовы нести экономические потери ради свободы. И это был весомый аргумент в пользу введения санкций».

Однако, по мнению чешского политолога, ожидать, что санкции могут мгновенно сломать режим, не стоит. Особенно, если он опирается на силовые структуры. Но, во-первых, это является поддержкой для белорусской оппозиции и протестующих, а во-вторых, это важный политический жест со стороны ЕС. «О чем, впрочем, не преминул заметить на сегодняшней пресс-конференции и Владимир Путин» — заключил содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сидоревич: Лукашенко добивается сделки с Ватиканом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика