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Продажи электромобилей в Европе стремительно растут
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Так, в ноябре на полностью электрические автомобили пришлось почти 10% продаж в Германии. Машины с гибридными силовыми установками составили более 10%.
Список наиболее популярных в Европе моделей полностью электрических автомобилей включает Renault Zoe, Hyundai Kona EV, VW ID.3, Smart Fortwo, VW e-Golf, VW e-Up, Tesla Model 3, Opel Corsa E, BMW i3 и Mazda MX-30. Интересно, что шесть из этих десяти моделей недоступны в Северной Америке.
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Самая популярная модель — Renault Zoe.
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