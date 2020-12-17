Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продажи электромобилей в Европе стремительно растут Самая популярная модель — Renault Zoe.

Так, в ноябре на полностью электрические автомобили пришлось почти 10% продаж в Германии. Машины с гибридными силовыми установками составили более 10%.Список наиболее популярных в Европе моделей полностью электрических автомобилей включает Renault Zoe, Hyundai Kona EV, VW ID.3, Smart Fortwo, VW e-Golf, VW e-Up, Tesla Model 3, Opel Corsa E, BMW i3 и Mazda MX-30. Интересно, что шесть из этих десяти моделей недоступны в Северной Америке.