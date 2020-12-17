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Продажи электромобилей в Европе стремительно растут

17.12.2020 21:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Продажи электромобилей в Европе стремительно растут
Иллюстративное фото
Автомобильная промышленность пострадала от пандемии, но сегмент электромобилей был исключением. Болеет того, продажи электромобилей в Европе в этом году стремительно росли. В результате доля электромобилей в общем объеме продаж достигла рекордных значений.

Так, в ноябре на полностью электрические автомобили пришлось почти 10% продаж в Германии. Машины с гибридными силовыми установками составили более 10%.

Продажи электромобилей в Европе стремительно растут

Список наиболее популярных в Европе моделей полностью электрических автомобилей включает Renault Zoe, Hyundai Kona EV, VW ID.3, Smart Fortwo, VW e-Golf, VW e-Up, Tesla Model 3, Opel Corsa E, BMW i3 и Mazda MX-30. Интересно, что шесть из этих десяти моделей недоступны в Северной Америке.
 
 
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