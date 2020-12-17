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Facebook работает над устройством для чтения мыслей

17.12.2020 21:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Facebook работает над устройством для чтения мыслей
Фото: Facebook
Facebook – вероятно не самая надежная компания, которой можно доверить чтение мыслей. Однако именно о разработке этой технологии говорилось на встрече с сотрудниками 15 декабря.

Как сообщает BuzzFeed News, на встрече с сотрудниками технический директор Facebook Майк Шрепфер рассказал о нейронном датчике, который переводит мысли пользователя в компьютерные команды, такие как ввод или управление виртуальным объектом.

Конечная цель, судя по «слитой» аудиозаписи встречи, состоит не в сборе мыслей пользователей в качестве еще одной формы личных данных, а в том, чтобы дать людям возможность мысленно управлять программным обеспечением. Шрепфер также отметил, что для реализации этого проекта необходимо заслужить доверие пользователей.

О том, что технологический гигант работает над устройством для чтения мыслей, известно уже много лет. Facebook рассказала о планах разработки гарнитуры с интерфейсом мозг-компьютер еще в 2017 году. Осенью 2019 года компания приобрела стартап CTRL-Labs, занимающийся разработкой нейронного интерфейса.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, специалисты компании описали, как гарнитура с помощью алгоритма расшифровывает активность мозга и мгновенно преобразовывает в текст то, о чем думает человека. Неинвазивное устройство уже было способно распознавать некоторые слова и фразы.

Судя по утечке, компания близка к выпуску этой системы. Возможно, в ближайшем будущем мы все-таки увидим устройство для чтения мыслей, которое всегда считалось недостижимым гаджетом из научной-фантастики.
 
 
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