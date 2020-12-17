Источник материала: UDF



Фото: Facebook

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Facebook работает над устройством для чтения мыслей Эта технология – еще одна причина напрячься сторонникам теории заговора.

Как сообщает, на встрече с сотрудниками технический директор Facebook Майк Шрепфер рассказал о нейронном датчике, который переводит мысли пользователя в компьютерные команды, такие как ввод или управление виртуальным объектом.Конечная цель, судя по «слитой» аудиозаписи встречи, состоит не в сборе мыслей пользователей в качестве еще одной формы личных данных, а в том, чтобы дать людям возможность мысленно управлять программным обеспечением. Шрепфер также отметил, что для реализации этого проекта необходимо заслужить доверие пользователей.О том, что технологический гигант работает над устройством для чтения мыслей, известно уже много лет. Facebook рассказала о планах разработки гарнитуры с интерфейсом мозг-компьютер еще в 2017 году. Осенью 2019 года компания приобрела стартап CTRL-Labs, занимающийся разработкой нейронного интерфейса.В исследовании, опубликованном в, специалисты компании описали, как гарнитура с помощью алгоритма расшифровывает активность мозга и мгновенно преобразовывает в текст то, о чем думает человека. Неинвазивное устройство уже было способно распознавать некоторые слова и фразы.Судя по утечке, компания близка к выпуску этой системы. Возможно, в ближайшем будущем мы все-таки увидим устройство для чтения мыслей, которое всегда считалось недостижимым гаджетом из научной-фантастики.