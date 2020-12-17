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Facebook работает над устройством для чтения мыслей
Источник материала: UDF
Фото: Facebook
Как сообщает
Конечная цель, судя по «слитой» аудиозаписи встречи, состоит не в сборе мыслей пользователей в качестве еще одной формы личных данных, а в том, чтобы дать людям возможность мысленно управлять программным обеспечением. Шрепфер также отметил, что для реализации этого проекта необходимо заслужить доверие пользователей.
О том, что технологический гигант работает над устройством для чтения мыслей, известно уже много лет. Facebook рассказала о планах разработки гарнитуры с интерфейсом мозг-компьютер еще в 2017 году. Осенью 2019 года компания приобрела стартап CTRL-Labs, занимающийся разработкой нейронного интерфейса.
В исследовании, опубликованном в
Судя по утечке, компания близка к выпуску этой системы. Возможно, в ближайшем будущем мы все-таки увидим устройство для чтения мыслей, которое всегда считалось недостижимым гаджетом из научной-фантастики.
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Эта технология – еще одна причина напрячься сторонникам теории заговора.
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