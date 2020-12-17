Оппозиция ждет от ЕС более системного подхода по санкциям в отношении Беларуси

Народное антикризисное управление (НАУ) ожидает более системного и последовательного подхода от Евросоюза по санкциям в отношении Беларуси, отметил ответственный за внешнюю политику в инициативе НАУ Анатолий Котов, комментируя третий пакет европейских санкций.





«Европейский союз утвердил уже третий пакет санкций против режима Лукашенко. В него впервые вошли как судьи и начальники силовых структур, так и «кошельки» нелегитимного. В санкционный список попали компании, которые связаны с режимом: Dana Holdings, «АГАТ». Если ситуация не будет меняться, количество людей и фирм, на которые наложат санкции, будет расширяться все быстрее», — приводит слова Котова телеграм-канал НАУ.

«Еще раз хотим подчеркнуть: санкции — это следствие преступлений режима. Санкции — это не цель, а инструмент. Народ Беларуси и ее соседи хотят, чтобы власть прекратила правовой беспредел, провела новые честные выборы и позволила нормально жить и развиваться», — продолжил Котов.

По его словам, включение в санкционные списки «кошельков» режима — это важный шаг и выход санкционного давления на новый уровень. «Но мы ждем более системного подхода от ЕС — необходимо последовательно вводить санкции и против других спонсоров нелегитимной власти для реального эффекта», — подчеркнул Котов.

«Мировое сообщество должно прекратить прямо или косвенно спонсировать нелегитимную власть. Деньги, полученные режимом, идут на репрессии, пытки, избиения и убийства мирных граждан Беларуси», — уверен представитель НАУ.

Котов — в прошлом старший советник посольства Беларуси в Польше, главный советник Администрации президента, генеральный секретарь НОК Беларуси.

Третий пакет санкций был принят ЕС 17 декабря. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов 29 физических и семи юридических лиц.

Предыдущие пакеты санкций были приняты 2 октября и 6 ноября. В них внесены члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока, другие чиновники, включая Александр Лукашенко. Всего в санкционный список ЕС в этом году включены 84 белорусских гражданина.

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