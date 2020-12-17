|
Поляк Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года
Источник материала: Tut.by
Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.
В борьбе за эту награду он обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
В этом году Левандовски вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, где он стал лучшим бомбардиром.
В символическую сборную мира вошли Алиссон Бекер, Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Альфонсо Дэвис, Серхио Рамос, Джошуа Киммих, Кевин де Брейне, Тьяго Алькантара, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)