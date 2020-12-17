Поляк Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года

Источник материала: Tut.by

Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.



Фото: Reuters

В борьбе за эту награду он обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В этом году Левандовски вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, где он стал лучшим бомбардиром.

В символическую сборную мира вошли Алиссон Бекер, Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Альфонсо Дэвис, Серхио Рамос, Джошуа Киммих, Кевин де Брейне, Тьяго Алькантара, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.