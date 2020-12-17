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Корреспондент ОНТ стал главным редактором «Прессбола». Из газеты уволился известный журналист

18.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу два важных события произошли в четверг в «Прессболе» — самой популярной спортивной газете Беларуси. Новым главным редактором издания стал Сергей Лисичкин, а о своем уходе из «ПБ» объявил журналист Сергей Мордасевич.


Работавший ранее корреспондентом телеканала ОНТ Сергей Лисичкин стал уже третьим главредом «Прессбола» в этом году. Ранее газету покинули Сергей Кайко и Дмитрий Герчиков.

На ОНТ Лисичкин являлся автором спортивных программ. Он один из создателей фильма про футболиста Александра Прокопенко и автор репортажей.

Коллектив редакции ранее активно предлагал кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находил понимания у Белорусской федерации футбола, которая с 2013 года является одним из учредителей ООО «Прессбол-91» как юридическое лицо.

До назначения Сергея Лисичкина газета в течение нескольких выпусков выходила без главного редактора. Такое с «Прессболом» случилось впервые за почти 30-летнюю историю издания.

Также сегодня стало известно об уходе из газеты одного из самых популярных журналистов — Сергея Мордасевича. Он писал про футбол и гандбол.

«Решение об уходе из „ПБ“ зрело уже давно, оформилось в заявление больше месяца назад и вступило в силу в понедельник. Последние новости только убеждают, что все сделано правильно», — написал Мордасевич на своей странице в Facebook.

 
 
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Сразу два важных события произошли в четверг в «Прессболе» - самой популярной спортивной газете Беларуси. Новым главным редактором издания стал Сергей Лисичкин, а...
 
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