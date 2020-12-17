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Сегодня по всему Минску прошли шествия, пикеты и акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
Сегодня по всему Минску прошли шествия, пикеты и акции солидарности
Столица готова протестовать до окончательной победы.
Сегодня по всему Минску прошли шествия, пикеты и акции солидарности.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Столица готова протестовать до окончательной победы.
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