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Как люди с инвалидностью перехитрили карателей
Источник материала: Хартия'97
Как люди с инвалидностью перехитрили карателей
Лукашисты ждали начала акции людей с инвалидностью в одном месте, а она состоялась в другом.
17 декабря в Минске прошла акция людей с инвалидностью. Как следует из информации в
А сама акция прошла в других местах — на площади Независимости и возле ГУМа. В результате протестующих не задержали.
Уличные акции людей с инвалидностью проходят в Минске с середины осени. Несколько последних акций были сорваны милицией уже в самом начале, поэтому протестующие и пошли на хитрость.
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Лукашисты ждали начала акции людей с инвалидностью в одном месте, а она состоялась в другом.
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