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Крупнейший банк Северной Европы уходит из России
Источник материала: Хартия'97
Крупнейший банк Северной Европы уходит из России
Число иностранных банков в РФ - на минимуме за 15 лет.
Крупный транснациональный бизнес продолжает сворачивать свое присутствие в России, передает
Nordea Bank Abp - крупнейший по активам банк Северной Европы - принял решение закрыть дочерник российский АО «Нордеа Банк».
«В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в РФ», - сообщил банк в четверг.
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Число иностранных банков в РФ - на минимуме за 15 лет.
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