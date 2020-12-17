Источник материала: Хартия'97

Крупнейший банк Северной Европы уходит из России 17.12.2020, 22:48

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фото: bloomberg

Число иностранных банков в РФ - на минимуме за 15 лет.

Крупный транснациональный бизнес продолжает сворачивать свое присутствие в России, передает finanz.ru .

Nordea Bank Abp - крупнейший по активам банк Северной Европы - принял решение закрыть дочерник российский АО «Нордеа Банк».

«В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в РФ», - сообщил банк в четверг.

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