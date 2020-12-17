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Пересечение белорусской границы на автомобиле может стать платным

18.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пересечение белорусской границы на автомобиле может стать платным

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  • 17.12.2020, 22:27
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Пересечение белорусской границы на автомобиле может стать платным
Фото: архив auto.onliner.by

Таракан лезет в карманы белорусов.

Пересечение белорусской границы на автомобиле может стать платным.

Об этом рассказал первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, сообщает БелТА.

В четверг он участвовал в заседании постоянной комиссии «палатки» по бюджету и финансам. Кийко заявил, что предпринимаются меры по возмещению расходов, которые понесло государство якобы из-за борьбы с COVID-19. Предлагается временно повысить некоторые ставки налогов.

Первый замминистра финансов говорит, что рассматривается вариант, когда с водителей автомобилей (вес которых не превышает 5 тонн) будут взимать налог за пересечение государственной границы в пунктах пропуска в размере не более трёх базовых величин. Это 81 рубль, или 32 доллара.

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