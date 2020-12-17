|
Пересечение белорусской границы на автомобиле может стать платным
Источник материала: Хартия'97
Пересечение белорусской границы на автомобиле может стать платным
Таракан лезет в карманы белорусов.
Пересечение белорусской границы на автомобиле может стать платным.
Об этом рассказал первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, сообщает
В четверг он участвовал в заседании постоянной комиссии «палатки» по бюджету и финансам. Кийко заявил, что предпринимаются меры по возмещению расходов, которые понесло государство якобы из-за борьбы с COVID-19. Предлагается временно повысить некоторые ставки налогов.
Первый замминистра финансов говорит, что рассматривается вариант, когда с водителей автомобилей (вес которых не превышает 5 тонн) будут взимать налог за пересечение государственной границы в пунктах пропуска в размере не более трёх базовых величин. Это 81 рубль, или 32 доллара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таракан лезет в карманы белорусов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)