ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы Санкт-Петербурга 131 день подряд протестуют у посольства Беларуси

18.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга 131 день подряд протестуют у посольства Беларуси

1
  • 17.12.2020, 22:09
  • 3,093
Белорусы Санкт-Петербурга 131 день подряд протестуют у посольства Беларуси

Видеофакт.

131 день белорусы Санкт-Петербурга собираются на акции солидарности у посольства Беларуси, передает Нехта.

Каждый раз их речи невероятно вдохновляют и заряжают, но сегодня наши земляки поражены жестокостью двух карательниц: «9 августа в Гродно 55-летнюю Марину Поликарпову избили на прогулке две сотрудницы ОМОНа — Дарья Бондарчук и Мария Мазуркевич. Вы не уйдёте от закона!»

И традиционные приветы тем, кто продолжает борьбу с режимом: Гродно (Фолюш), Гродно (Ольшанка), Колодищи, студенты ВГМУ и наши невероятные люди с (не)ограниченными возможностями!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Старшыня КДБ: «Будзем рыхтавацца да гарачай вайны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика