Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга 131 день подряд протестуют у посольства Беларуси 1 17.12.2020, 22:09

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Видеофакт.

131 день белорусы Санкт-Петербурга собираются на акции солидарности у посольства Беларуси, передает Нехта .

Каждый раз их речи невероятно вдохновляют и заряжают, но сегодня наши земляки поражены жестокостью двух карательниц: «9 августа в Гродно 55-летнюю Марину Поликарпову избили на прогулке две сотрудницы ОМОНа — Дарья Бондарчук и Мария Мазуркевич. Вы не уйдёте от закона!»

И традиционные приветы тем, кто продолжает борьбу с режимом: Гродно (Фолюш), Гродно (Ольшанка), Колодищи, студенты ВГМУ и наши невероятные люди с (не)ограниченными возможностями!

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