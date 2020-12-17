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Придумали новый налог: за пересечение границы на авто хотят брать 81 рубль

18.12.2020 06:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19, сообщает БЕЛТА. Среди предложений — сбор за пересечение границы на автомобиле. Об этом рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

Так, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

Сегодня три базовые величины — это 81 рубль.

 
 
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В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19, сообщает БЕЛТА. Среди предложений — сбор за пересечение...
 
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