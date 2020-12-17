Придумали новый налог: за пересечение границы на авто хотят брать 81 рубль

Источник материала: Onliner

В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19, сообщает БЕЛТА . Среди предложений — сбор за пересечение границы на автомобиле. Об этом рассказал первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

Так, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

Сегодня три базовые величины — это 81 рубль.