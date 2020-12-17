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«Я против лжи и насилия, я на стороне народа Беларуси». Боец Дмитрий Валент отозвал свою подпись под провластным письмом спортсменов

18.12.2020 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный белорусский боец муай-тай и К-1 Дмитрий Валент принял решение отозвать свою подпись под провластным письмом спортсменов.

«Я против лжи и насилия, я на стороне народа Беларуси». Боец Дмитрий Валент отозвал свою подпись под провластным письмом спортсменов
Фото со страницы Дмитрия Валента в соцсети

Об этом атлет заявил на своей странице в социальной сети. Свое решение он объяснил тем, что ранее «совершил необдуманный шаг».

Дмитрий заявил, что выступает против «разделения спортивного сообщества по политическим мотивам» и «уважает спортсменов, выступивших против лжи и насилия».

Он считает, что «нечестная игра и насилие несовместимы со спортивными и олимпийскими принципами».

«К сожалению, все это продолжается прямо сейчас в нашей стране, и этому должен быть положен конец. Поэтому я твердо решил отозвать свою подпись и остаться честным перед собой. Я на стороне народа Беларуси!» — заявил боец.

 
 
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Известный белорусский боец муай-тай и К-1 Дмитрий Валент принял решение отозвать свою подпись под провластным письмом спортсменов.
 
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