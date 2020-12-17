В Беларуси хотят повысить налоги для компенсации убытков из-за COVID-19

Ставки налогов предложил увеличить первый замглавы Минфина Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджеты и финансам, сообщает БЕЛТА.

По слова замминистра, в качестве дополнительных мер предлагается временно увеличить ставки налога ИП, операторам связи и другим хозсубъектам – на период с 2021 по 2022 год.

Какие налоги, кому и на сколько могут повысить

Налог на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи – с 18 до 30%

Налог на прибыль для ломбардов – с 25 до 30%

Подоходный налог для работников ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» - с 9 до 13%

Земельный налог, арендная плата на землю для торговых центров и автостоянок для этих ТЦ – с 0,7 до 1,5% от кадастровой стоимости.

Кийко озвучил и другие идеи Минфина: наделение местных Советов депутатов правом увеличивать или уменьшать ставки единого налога для ИП и физлиц (в зависимости от вида деятельности), а Мингорсовету – повышать ставки этого налога до 4 раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение госграницы транспортными средствами массой до 5 т. Правда, он должен составлять не более 3 базовых величин.

По словам чиновника, доходы от этих фискальных мер планируется направить на борьбу с COVID-19. Он заявил, что для этих целей из бюджета дополнительно направлено около 600 млн рублей, в том числе на выплату надбавок 86 тыс. работников. Кроме того, около 1,5 млрд было направлено в реальный сектор экономики на фоне пандемии.