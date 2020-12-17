ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутаты отказали Савиных в поправке «Евроопта»

18.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Нижняя палата белорусского парламента сегодня отклонила предложенную депутатом Андреем Савиных скандальную поправку в Закон о государственном регулировании торговли и общественного питания.

Суть поправки сводилась к повышению порогового показателя доли оператора розничной торговли в товарообороте региона с 20% до 25%. Против этой поправки выступили и бизнес-союзы и Министерство торговли.

Увеличение доли сегодня выгодно только «Евроопту». Но, как оказалось, в палатке иногда может звучать «нет».

Андрей Савиных в парламенте вообще-то курирует внешнюю политику.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нижняя палата белорусского парламента сегодня отклонила предложенную депутатом Андреем Савиных скандальную поправку в Закон о государственном регулировании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марек Прихода: Белорусы показали, что готовы нести экономические потери ради свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика