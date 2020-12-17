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Депутаты отказали Савиных в поправке «Евроопта»
Источник материала: АФН
Нижняя палата белорусского парламента сегодня отклонила предложенную депутатом Андреем Савиных скандальную поправку в Закон о государственном регулировании торговли и общественного питания.
Суть поправки сводилась к повышению порогового показателя доли оператора розничной торговли в товарообороте региона с 20% до 25%. Против этой поправки выступили и бизнес-союзы и Министерство торговли.
Увеличение доли сегодня выгодно только «Евроопту». Но, как оказалось, в палатке иногда может звучать «нет».
Андрей Савиных в парламенте вообще-то курирует внешнюю политику.
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Нижняя палата белорусского парламента сегодня отклонила предложенную депутатом Андреем Савиных скандальную поправку в Закон о государственном регулировании...
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