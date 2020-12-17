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За разрезанный госфлаг жителя Осиповичей приговорили к 3 месяцам ареста и лечению от алкоголизма

18.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Осиповичах 24-летнего мужчину осудили за надругательство над государственным флагом Беларуси. Его приговорили к 3 месяцам ареста и принудительному лечению от хронического алкоголизма, сообщает Генпрокуратура.



Суд установил, что ночью 16 октября 24-летний обвиняемый был возле здания в Осиповичах, в котором расположена редакция районной газеты. Мужчина повредил металлический кронштейн, на котором был закреплен флагшток, и разрезал полотно госфлага осколком стекла.

Обвиняемый возместил ущерб на стадии предварительного расследования. В суде он полностью признал вину.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
 
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В Осиповичах 24-летнего мужчину осудили за надругательство над государственным флагом Беларуси. Его приговорили к 3 месяцам ареста и принудительному лечению от...
 
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