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Из-за коронавируса перенесли ежегодный фестиваль классической музыки в Бресте

18.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он проходил в Бресте 32 года подряд.


Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" в Бресте перенесли из-за эпидемиологической ситуации.

"К сожалению, в январе 2021 года в Бресте не сможем провести традиционный международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера". Эпидемическая ситуация в очередной раз вносит свои коррективы", - сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук в четверг.

Он пояснил, что решение о переносе проведения фестиваля принималось с учетом собственного и мирового опыта.

Во время фестиваля "Январские музыкальные вечера" проходит серия концертов классической музыки.

Организаторами XXXII международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" традиционно выступают Брестский областной и Брестский городской исполнительные комитеты, министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.
 
Теги: Брест
 
 
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