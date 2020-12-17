Минчанина осудили на год «домашней химии» за удар по машине ГАИ

"Наша Нива". Суд Центрального района Минска обвинил Павла Янковского в том, что 27 сентября он на перекрестке улиц Богдановича и Машерова возле «Белой Вежи» ногой ударил по бамперу автомобиля ГАИ, чем совершил злостное хулиганство, пишет





Павла Янковского задержали 30 октября. Почти полтора месяца его содержали под стражей в тюрьме в Жодино. Павел рассказал, что в это время его успели осудить по ст. 23.34 КоАП за участие в акции 27 сентября. Суд оштрафовал его на 30 базовых величин (810 рублей).





На суде Павел признал вину. Он сказал, что действительно ударил автомобиль ГАИ «на эмоциональной почве, в чем искренне раскаиваться».





С учетом положительной характеристики Янковского на работе, а также совместного проживания с матерью 79 лет, наличия у его жены инвалидности и полного возмещения ущерба за поврежденный автомобиль ГАИ, прокурор Цветков просил суд назначить наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и освободить его в зале суда. Судья Юлия Густырь назначила именно такое наказание.

