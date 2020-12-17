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Минчанина осудили на год «домашней химии» за удар по машине ГАИ

18.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района 17 декабря осудил по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство) 46-летнего монтажника Павла Янковского за удар ногой по бамперу автомобиля ГАИ на воскресном марше «Народная инаугурация». Ущерб оценили в 14 рублей 82 копейки. Судья Юлия Густырь признала минчанина виновным и наказала его годом ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа («домашняя химия»). Павла содержали под стражей полтора месяца и освободили в зале суда, сообщают правозащитники.



Суд Центрального района Минска обвинил Павла Янковского в том, что 27 сентября он на перекрестке улиц Богдановича и Машерова возле «Белой Вежи» ногой ударил по бамперу автомобиля ГАИ, чем совершил злостное хулиганство, пишет "Наша Нива".

Павла Янковского задержали 30 октября. Почти полтора месяца его содержали под стражей в тюрьме в Жодино. Павел рассказал, что в это время его успели осудить по ст. 23.34 КоАП за участие в акции 27 сентября. Суд оштрафовал его на 30 базовых величин (810 рублей).

На суде Павел признал вину. Он сказал, что действительно ударил автомобиль ГАИ «на эмоциональной почве, в чем искренне раскаиваться».

С учетом положительной характеристики Янковского на работе, а также совместного проживания с матерью 79 лет, наличия у его жены инвалидности и полного возмещения ущерба за поврежденный автомобиль ГАИ, прокурор Цветков просил суд назначить наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и освободить его в зале суда. Судья Юлия Густырь назначила именно такое наказание.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района 17 декабря осудил по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство) 46-летнего монтажника Павла Янковского за удар ногой по бамперу автомобиля...
 
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