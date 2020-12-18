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Аналитик: Интервью Шклярова манипулятивно и эмоционально воздействует на аудиоторию
Источник материала: UDF
Первое, что стоит отметить в анализе интервью — время и место. По времени интервью господина Шклярова совпало с двумя знаковыми для Беларуси событиями:
• завершение процесса утверждения посла США в Республике Беларусь — за нее единогласно проголосовал Сенат, в котором 45 из 100 сенаторов — члены Демократической партии США;
• выход из конфликта с Газпромом вокруг Белгазпромбанка и продвижение переговоров по другим спорным вопросам.
Место интервью — радиостанция «Эхо Москвы», работающая с либерально настроенной аудиторией и на 66% принадлежащая холдингу «Газпром Медиа».
Анализируя форму интервью, подаваемые тезисы, стоит отметить:
• концентрация лишь на двух персонах. На себе (что логично — личные переживания, впечатления) и Александре Лукашенко. Упоминание Николая шло как дополнительный эмоциональный фон в портрете;
• говоря о Лукашенко, Шкляров делал упор на «масштабе фигуры», понимании им ситуации и своеобразном патриотизме;
• обращает внимание, что кроме мимолетного упоминания вначале интервью фамилии Бабарико, никто из лидеров протестов, как находящихся в СИЗО, так и оставшихся в Беларуси, покинувших страну, не упоминается в принципе;
• есть критика новых форматов диалога, запускаемых властью, и намёк на возможность выработки более эффективных решений (по мнению Шклярова «как профессионала, работавшего с несколькими президентами»).
Таким образом, интервью построено по принципам эмоционального воздействия на аудиторию с подачей ключевых тезисов вне рамок рациональности. Традиционная для российских как государственных, так и негосударственных СМИ методика манипулирования.
Шкляров пытается подвести зрителя к выводам о скором выходе из политического кризиса в Беларуси через диалог, модерируемый окружением Лукашенко и его партнёрами. Создается устойчивое впечатление, что в качестве одного из модераторов он пробует предложить себя. При этом чётко обозначается модальность результата — «всё будет хорошо»…
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«… открытие для себя другого Лукашенко...» Анализ разговора на «Эхо Москвы» со Шкляровым о встрече в СИЗО КГБ.
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