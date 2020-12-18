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«Сбережений не хватит надолго». Белорусы беспокоятся о финансовой безопасности

18.12.2020 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Сбережений не хватит надолго». Белорусы беспокоятся о финансовой безопасности
Средний размер снижения — 35% и в основном оно пришлось на апрель. В ноябре доходы не снижались, но и не росли. Тем не менее 37% опрошенных опасаются дальнейшего падения в ближайшие месяцы.

При этом 44% респондентов говорят, что у них вообще нет сбережений, 20,6% — отмечают, что их сбережений хватит на один месяц. 31,5% —не хватит даже на месяц. Только 7,6% опрошенных могут похвастаться тем, что их сбережений хватит на полгода и больше.

BEROC и SATIO представили пятую волну исследования, основная цель которого — понять, как пандемия меняет финансовое положение белорусов и ситуацию на рынке труда. Она проходила с 20 по 30 ноября. В каждой из волн участвовали не менее 1000 человек в возрасте от 18 до 64 лет из всех регионов.

Больше всего потеряли доходы самозанятые


По данным исследования, в ноябре доходы заметнее всего просели в сфере образования, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, а также в компьютерных услугах и IT. По сравнению с началом эпидемии позитивная тенденция видна в таких сферах, как торговля и ремонт, транспорт и связь, строительство.

Самыми сильными скачки зарплат были в населенных пунктах с населением меньше 5 тысяч человек, но сейчас они начинают сглаживаться и приближаться к общереспубликанскому уровню.

С падением доходов чаще сталкивались работники государственных предприятий, чем частных. Более заметным было снижение доходов у тех, кто работает на себя.

Основные причины падения доходов, которые отмечали респонденты, — это изменение курса рубля, снижение количества заказов и клиентов и уменьшение зарплаты.

— В ноябре с сокращением зарплаты, отменой повышения зарплаты, увольнениями столкнулось существенно больше людей, чем в сентябре, — подчеркнула во время презентации исследования в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам» социолог Исследовательского центра ИПМ и BEROC Дарья Урбан.

В то же время, по словам социолога, в основном белорусы теряли работу в апреле и мае, сейчас эта тенденция пошла на спад.

Как показало исследование, люди не часто сталкиваются с тем, что кто-то из знакомых или родственников теряет работу (13,3%). Лишь 3,4% отметило, что они сами потеряли работу, сменило работу – 2,4%.

«Система здравоохранения не справится с нагрузкой»


На первое место в ноябрьском опросе снова вышли опасения, связанные с пандемией.

—Респонденты указали, что опасаются роста количества зараженных (69%). И здесь сразу видна разница между сентябрем и ноябрем. В прошлом месяце опасения взлетели до уровня апреля-мая, – рассказала Дарья Урбан. – На втором месте у нас обычно изменения курса рубля, в этом месяце эти опасения отступили. Зато мы видим активный рост параметра «система здравоохранения не справится с нагрузкой». Впервые за долгое время больше 20% населения опасаются введения строгих карантинных мер.

По экономической ситуации большинство белорусов дают в основном негативный прогноз на ближайшие недели.

— Люди уверены в том, что ситуация ухудшится, что вырастут цены в магазинах и им придется экономить. Но примерно такие ответы они давали во время всех волн исследования. Сильных изменений от месяца к месяцу не наблюдается, – отметила Дарья Урбан.
 
 
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По сравнению с периодом до коронавируса доход сократился более чем у половины белорусов.
 
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