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Леван Абуладзе. Фото: «Прайм Крайм»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России вор в законе усыпил внимание конвоя и сбежал из суда Во Владимире из суда совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский.

По данным издания, инцидент произошел 16 декабря. Абуладзе был доставлен в суд для продления сроков содержания под стражей. Там адвокаты настояли, чтобы конвоиры сняли наручники с авторитета. После этого Абуладзе, усыпив внимание охранников, отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.Леван Сухумский отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в тюрьме «Владимирский централ». Весной он освободился, но 17 апреля его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы России. Решение о пожизненной нежелательности его пребывания на территории страны подписал замминистра МВД Михаил Ваничкин.14 сентября на основании материалов ФСБ против Абуладзе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).