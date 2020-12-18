Мацукевич: мы хотим хороших отношений со странами, но сами не понимаем для чего

Источник материала: Ежедневник

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич рассказал, какой образ белорусов продвигался дипломатами на международной арене, и с какими восприятиями, сложившимися о нас в Западной Европе, приходилось бороться.

«Государством были заданы ориентиры, которые отражают ту систему координат, в которой находятся наши ценности. Это то, с чем собственно дипломаты имели дело. Здесь я в первую очередь имею в виду нашу государственную символику, которая четко ограничивает нас советским периодом», – рассказал Павел Мацукевич в ходе публичной беседы в рамках общественной инициативы «Социальный капитал».

Вторым важным моментом для дипломата с точки зрения презентации страны является День независимости, сказал он. Этот день, по его словам, связан с определенной датой, с определенным историческим событием, на основании которого иностранцы судят о том, что для нас является важным и в каких исторических реалиях мы находимся.

«Существующий день независимости, 3 июля, не является в этом смысле, конечно, удачным, – считает экс-дипломат. – Речь идет об освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков. Да, это важная историческая дата, но с точки зрения дня независимости связь не прослеживается. Потому в советский период ни до войны, ни после ее речь о никакой независимости не велась, и эта дата никак не связана с обретением независимости и суверенитета».

Более того, обратил внимание Павел Мацукевич, эта дата связана с событиями, в ходе которых Беларусь понесла потери: самые, наверное, за все время крупные материальные и людские ресурсы.

Центральная задача – это экономические интересы

Мацукевич подчеркнул, что центральной задачей для белорусских дипломатов было продвижение экономических интересов. По его словам, это была задача номер один, выраженная в конкретных показателях.

Продвижение ценностей, имиджевая работа была важным направлением, но за это не было такого спроса, как за продвижение торговли, экспорта и выполнение экономических показателей, отметил он.

Мацукевич, тем не менее, считает, что это важные вещи.

«Нужно понимать, что дипломат является как бы адвокатом и имиджмейкером страны, – отметил он. – Но в этом смысле он работает с каким-то конкретным продуктом. То есть он призван продвигать Беларусь, белорусов как некий бренд, и он это делает в независимости от того, что вложено в этот бренд. А вот что вложено, с этим, пожалуй, в Беларуси были проблемы».

Беларусь как последняя диктатура Европы

Мацукевич также отметил, что кроме прочего дипломатам приходилось бороться с сложившимися о нас в Западной Европе восприятиями. Одно из серьезных: Беларусь – это последняя диктатура в Европе. Второе восприятие касалось того, что Беларусь является частью России и сама себе не принадлежит.

«Впрочем, с началом конфликта между Россией и Украиной восприятие Беларуси как последней диктатуры Европы удалось изменить. Стал зарождаться образ Беларуси как международной площадки и миротворца», – отметил он.

«Что касается восприятия, что Беларусь – это часть России, то во многом благодаря российско-украинским разногласиям и переговорам, проходящим в Минске, и здесь удалось этот негативный момент конвертировать в достоинство. В том смысле, что мы как тесный союзник России, лучше знаем ее, а значит, можем лучше всего объяснить ее логику и ход мыслей», – уточнил он.

Нет целей

Павел Мацукевич назвал еще одну проблему, касающуюся международных отношений. Она заключается в том, что у нас ни с одной страной не сформулирована цель наших отношений.

«То есть мы хотим хороших отношений с какой-нибудь страной, но ради чего? Ведь каждый дипломат, находясь в той или иной стране, определяет для себя, какую пользу можно принести белорусам с помощью развития хороших отношений», – сказал он.

По его мнению, в Беларуси системно не сформулированы цели и задачи, и страна существует по принципу труд ради труда, производство ради производства, отношения ради отношений.

«Я для себя это объясняю только одним фактором – Лукашенко. То есть в те периоды времени, когда происходила путаница его личных интересов с интересами страны, начинался то отход от советского прошлого, то использовались какие-то исторические примеры из средневековья и т.п. Это абсолютная системная проблема для Беларуси. Она касается не только формулирования целей, отношений, но и всех сфер жизнедеятельности. Это можно только охарактеризовать, как отсутствие смысла во всем», – заключил бывший дипломат.

Информация по делу

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в августе 2020 года одним из первых уволился с дипломатической службы Беларуси.