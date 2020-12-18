Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на границе с Украиной открыли новую погранзаставу «Ольманы». Она разместилась в здании бывшего детского сада, передает телеканал «МИР 24».

Сейчас в двухэтажном корпусе созданы условия для комфортного размещения и эффективного выполнения пограничниками служебных задач. На территории оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими – городок пограничной службы и спортивные объекты.

«Нормальная застава, которая прекрасно вписалась в систему охраны госграницы, возьмите раньше – застава была 25 километров вдоль границы, а сейчас 5 километров, силы и средства на месте. Только служи. Дальнейшие планы – это завершение демаркации границы, выставление еще одной-двух застав вдоль границы, а также совершенствование», – отметил председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо.

Третья часть охраняемой территории – заболочена и труднопроходима. Поэтому при несении службы пограничники заставы «Ольманы» используют технику высокой проходимости, снего-болото-ходы «Шерп» и «Роса». Также здесь применяют сигнализационные комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры. Вся информация поступает дежурному по заставе, что позволяет оперативно действовать в случае возникновения ситуаций, связанных с нарушением границы.