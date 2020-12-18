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Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на важнейшие товары
18.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранить цены на прежнем уровне. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг стоимости важнейших товаров. Также в организации предлагают дополнительные меры, чтобы не допустить роста цен, передает телеканал «МИР 24».
Экспертный совет по вопросам цен создали в прошлом году. Результаты проверок и рекомендации специалисты отправляют в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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Экспертный совет по вопросам цен создали в прошлом году. Результаты проверок и рекомендации специалисты отправляют в Министерство антимонопольного...
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