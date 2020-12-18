Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на важнейшие товары

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить цены на прежнем уровне. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг стоимости важнейших товаров. Также в организации предлагают дополнительные меры, чтобы не допустить роста цен, передает телеканал «МИР 24».



Резкого скачка, по сравнению с прошлым годом, нет. Но некоторые товары: например, картофель, огурцы, помидоры, гречка и бобовые – подорожали. Из-за этого Федерация предлагает обеспечить долгосрочными контрактами производителей и продавцов с гарантией оплаты на весь год. Рекомендации направили в правительство. Также профсоюзы намерены усилить контроль за ценами перед праздниками.

«У нас уже начинается предновогодний синдром. К этому моменту на наиболее востребованные продукты к новогоднему столу цены могут подниматься. Поэтому мы договорились со своими коллегами – с МАРТом, с Нацбанком, с Белстатом, что мы за этими вопросами будем следить. МАРТ в ежедневном режиме теперь начинает отслеживать наличие этой продукции на прилавках и цены на эту продукцию», – сказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Экспертный совет по вопросам цен создали в прошлом году. Результаты проверок и рекомендации специалисты отправляют в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.