В Беларуси рухнул экспорт электричества

В октябре Беларусь экспортировала в ближайшие государства 60 млн 830,4 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 3 млн 288,7 тыс. долларов.



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Как свидетельствуют обновленные данные на сайте интерактивной информационно-аналитической системы распространения официальной статистической информации Национального статистического комитета, почти всю электроэнергию (59 млн 851,7 тыс. кВт·ч на 3 млн 216,3 тыс. долларов) поставили в Литву, через территорию которой белорусское электричество напрямую поступало на крупнейший электроэнергетический рынок Северной Европы и стран Балтии — биржу Nord Pool.

В Эстонию было направлено 820,8 тыс. киловатт-часов на 65 тыс. долларов, Украину — 157,9 тыс. кВт·ч на 7,4 тыс. долларов. Вероятнее всего, это были не коммерческие поставки, а поставки в режиме аварийного перетока электричества.

В октябре Беларусь закупила за рубежом количество электроэнергии, сопоставимое с половиной месячного объема экспорта — 29 млн 949,1 тыс. кВт·ч на 867,1 тыс. долларов (99,7% — из России), однако продавала электричество в среднем по цене около 5,4 цента за один киловатт-час, а покупала примерно по 2,9 цента.

Всего за январь-октябрь 2020 года за рубеж поставлено 651 млн 109,2 тыс. кВт·ч белорусской электроэнергии на 34 млн 188,5 тыс. долларов. Для сравнения: за то же время в 2019 году было продано 1 млрд 841,319 млн кВт·ч на 96 млн 484,5 тыс. долларов. Таким образом, объем экспорта за январь-октябрь 2020 года составил лишь 35,36% объема экспорта за аналогичный период 2019-го.

Практически наверняка статистика за ноябрь-декабрь покажет дальнейшее падение продаж произведенной в Беларуси электроэнергии. Этому будет способствовать то, что в начале ноября Литва заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС, которую официальный Вильнюс считает небезопасной.

Латвия, изредка приобретавшая небольшое количество белорусской электроэнергии, солидаризировалась с Литвой и также отказалась от импорта из Беларуси. Коммерческие поставки в Украину не производятся с мая.