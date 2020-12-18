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Беларусь ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 декабря на погоде в Беларуси скажется влияние фронтального раздела.
Как сообщается, будет облачно. В большинстве районов выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:
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По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 декабря на погоде в Беларуси скажется влияние фронтального раздела.
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