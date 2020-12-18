Перестать волноваться и еще восемь планов на выходные. Что делать 18−20 декабря?

Источник материала: Tut.by

В эти выходные нам всем точно нужно переключиться. Как и всегда, AFISHA.TUT.BY заранее подобрала лучшие идеи на уикенд, чтобы вы могли отдыхать и вообще ни о чем не задумываться. В нашей подборке — лекция о том, как перестать волноваться, много кино и модной музыки. Так чем заняться 18−20 декабря, не выходя из дома?

«Попасть» на концерт модных исполнителей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

В субботу вечером в Сети пройдет большой музыкальный фестиваль. На нем выступят актуальные в 2020 году исполнители, релизы которых попадают в топ-чарты стриминговых площадок: поп-певица Дора, группы Cream Soda и «Пошлая Молли», а также рэпер Feduk и белорусский музыкант Олег ЛСП. Попасть на фестиваль в виртуальной реальности просто: трансляция будет вестись на этом сайте .

Фестиваль пройдет в расширенной реальности XR — эта технология позволяет перенести человека за пределы того места, где он находится, в искусственно созданные миры. Еще одна особенность феста — интерактивное взаимодействие артистов и зрителей: последние смогут в прямом эфире влиять на то, что будет происходить в кадре с помощью своих комментариев и вопросов, в том числе менять созданные миры. В общем, нас ждет что-то очень любопытное.

Когда: 19 декабря, 17.00

Где: онлайн

Сколько: бесплатно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Вы уже в курсе, что в центре города под большим шатром открыл сезон ледовый каток? Если давно не катались, коньки в руки — и на лед! Кататься можно хоть каждый день с 10.00 до 23.45, сеансы проводятся длятся 45 минут, а потом организаторы делают 15-минутную паузу.

Чтобы поход на лед стал для вас максимально приятным, предлагаем скидку 20% на вход и прокат спортинвентаря. Для этого всего лишь нужно купить билет на нашем сайте — еще и очередей в кассы сможете избежать. В выходные сеанс на одного взрослого со скидкой стоит 5,60 рубля, для детей до 14 лет — 3,20 рубля. Кстати, выгоднее всего кататься ночью: на сеансы с 23.00 до 23.45 можно попасть за 2,40 рубля. Прокат коньков с учетом скидки обойдется вам в 4 рубля.

Когда: все выходные, 10.00 — 23.45

Где: пр-т Победителей, 4а

Сколько: 3,20 рубля для детей и 5,60 для взрослых. После 23.00 — 2,40 рубля. Прокат коньков — 4 рубля Купить билет

Устроить новогоднюю фотосессию



Фото: fotostydia.by

Новый год уже на носу, но и с этим было бы неплохо красиво распрощаться. Лучше всего завершить 2020-й красивой фотосессией в симпатичных новогодних интерьерах — на память о том, что мы достойно его пережили. Запись в фотостудии индивидуальная, так что лишних людей на площадке не будет — только вы и ваш фотограф.

Выбор локацией с новогодним декором в столице просто огромный. Мы подобрали, на наш вкус, девять самых интересных площадок . Есть фотолокация под водой, есть сказочный интерьер для самых маленьких. Большинство студий из нашей подборки находится в центре, некоторые располагаются в районе станций метро «Парк Челюскинцев» и «Московская» или даже за МКАДом — в Тарасово. Арендовать студию на час можно от 35 рублей. Но учтите, что услуги фотографа в стоимость аренды студии не входят, его придется искать дополнительно.

Побывать на фестивале японской культуры



Фото: кадр из фильма «Страшная воля богов»

Интересуетесь Японией? Тогда эта идея не должна пройти мимо вас. Все выходные в Минске проводится фестиваль японской культуры Japan Fest (в этом году он впервые доступен в онлайне). В программе феста семь фильмов эпохи 2000-х: мелодрамы, детективы, хорроры, исторические боевики. Ленты рисуют образ Японии — страны разносторонних культур и субкультур. Какие именно картины покажут на Japan Fest, мы рассказывали тут .

Онлайн-фестиваль доступен на специальной платформе japanfest.artcorporation.by . Для доступа к нему нужно зарегистрироваться и приобрести абонемент на определенное количество дней, оплатить все можно онлайн. Один день доступа стоит 3 рубля, 3 дня — 8 рублей. На фестивале также будет представлен блок «арт» — это мастер-класс по японской живописи, иллюстрированный сборник хайку Басё и выставка «Ван Гог и Япония» в киноформате.

Когда: все выходные

Где: онлайн

Сколько: один день — 3 рубля, три дня — 8 рублей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Все выходные в онлайне будет проходить серия практических тренингов «No стресс» о том, как нам с вами перестать стрессовать. Разработан он командой белорусских психологов, и его цель — помочь оправиться от сильного стресса, найти ресурсы самопомощи и саморегуляции.

Участие в тренинге даст вам возможность лучше понять причины и признаки стресса, осознать, что с вами сейчас происходит, подумать, как выйти из этой ситуации и сохранить свою психику целой и невредимой. На занятии вы сможете освоить практики и упражнения для усиления навыков самовосстановления и стрессоустойчивости, а еще получить профессиональную поддержку психологов. Кому-то посчастливится разобрать его личную ситуацию в прямом эфире.

Когда: все выходные

Где: онлайн (тут можно записаться на тренинг и узнать подробности о его проведении )

Сколько: бесплатно

Заглянуть на «дворовой» концерт



Скриншот YouTube

Если в вашем районе не успели провести дворовой концерт или до вас так и не доехала белорусская группа РСП, это недоразумение можно исправить. На YouTube стартовал новый проект «Годны двор» — интерактивное шоу, где белорусские звезды обсуждают актуальные события, а заканчивается оно концертом музыкантов, которым выступать во дворах больше не позволяет погода (и не только она).

Ведущие программы — звезда вирусной «Шчучыншчыны» Елена Зуй-Войцеховская и Антон Мартыненко. Первыми гостями в «дворовой» студии стали ведущая Анна Бонд и предприниматель Павел Белоус (Symbal.by). А в конце шоу выступила электронная группа «Разбітае сэрца пацана», поющая на «трасянке» (их концерт начинается с 55 минуты). Авторы обещают, что скоро будет и второй выпуск.

Когда: все выходные

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Подготовиться ко сну под сказки Маляваныча



Скриншот YouTube

Мы уже не раз рассказывали вам, что весь декабрь известный телеведущий Маляваныч (он же Александр Жданович) в онлайн-формате читает сказки разных времен и стран на белорусском языке. Ролики выходят ежедневно в рамках проекта «Live: Каляды разам з Маляванычам» и доступны абсолютно бесплатно. Длятся литературно-гипнотические сеансы от Маляваныча чуть более 10 минут.

Послушать поучительные сказки от знаменитого ведущего можно каждый вечер до конца года. Они доступны в Facebook и на YouTube с 19.30, записанные выпуски остаются в архиве. Если будет желание, во время трансляции вы можете пожертвовать любую сумму в Фонд культурной солидарности.

Когда: все выходные, 19.30

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Посмотреть популярное белорусское кино



Кадр из фильма «Франц + Полина»

День белорусского кино отмечался 17 декабря, но мы предлагаем продлить праздник на все выходные и в этот уикенд посмотреть что-нибудь из отечественного кино. Во-первых, чтобы убедиться, что оно вообще существует, а во-вторых, чтобы увериться, что оно много кому нравится.

Для того чтобы доказать, что отдельные фильмы знают и любят, в том числе — за рубежом, AFISHA.TUT.BY просмотрела рейтинги отечественных картин на «КиноПоиске» и выбрала десять самых популярных белорусских фильмов за все время . В этом списке — авторские фильмы «Я не вернусь», «Хрусталь», «Выше неба», военные драмы «В тумане», «Солдатик», «Франц + Полина», «В августе 44-го», «Брестская крепость» и другие фильмы. Уверены, о многих вы даже не слышали, а уж тем более не смотрели их. Самое время это исправить.

Разучить «Перемен» на гитаре

На фоне задержаний музыкантов на дворовых концертах вокалист группы N.R.M. Пит Павлов запустил проект «Як граць гэтую песню?», где в формате видеоуроков учит, как исполнять на гитаре протестные треки. Новый ролик музыканта — это разбор песни «Перемен», которая снова стала популярной в Беларуси этим летом.

Пит рассказывает, что «Перемен» — это песня-ветеран, которая возвестила о конце Советского Союза. И эта же композиция, по словам гитариста, стала одной из главных песен белорусских протестов этого года. По многочисленным просьбам он записал разбор трека: если умеете держать в руках гитару и давно хотели разучить известную композицию, этот мастер-класс точно придется кстати.