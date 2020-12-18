Диалоговая площадка: депутаты парламента встретились с мэром Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают работу диалоговые площадки. В этот раз встреча прошла в ратуше Минска. Депутаты белорусского парламента пообщались с мэром столицы. В формате открытого разговора парламентарии задавали и вопросы от жителей города, передает телеканал «МИР 24».

Обсуждали проблему перевода самых больших и густонаселенных районов Минска на водоснабжение из подземных источников, пока Московский и Фрунзенский районы города получают воду из поверхностных источников.

Затронули депутаты и более мелкие, казалось бы, вопросы, но оттого не менее важные: благоустройство конкретных дворов и ремонт отдельных зданий. Выяснилось, что городу не хватает площадок для активного отдыха молодежи.

«Не хватает площадок для паркура, мы должны понимать, что у молодежи другая спортивная субкультура. И они хотят заниматься вот таким экстремальным видом спорта. И мы должны их слышать, и поддерживать во всем», – заявила Оксана Гайдук, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь

Диалоговые площадки проходят во всех регионах страны. Участники могут поделиться своим видением развития общества и государства. Самые интересные и рациональные предложения направят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.