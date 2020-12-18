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Диалоговая площадка: депутаты парламента встретились с мэром Минска
18.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжают работу диалоговые площадки. В этот раз встреча прошла в ратуше Минска. Депутаты белорусского парламента пообщались с мэром столицы. В формате открытого разговора парламентарии задавали и вопросы от жителей города, передает телеканал «МИР 24».
Обсуждали проблему перевода самых больших и густонаселенных районов Минска на водоснабжение из подземных источников, пока Московский и Фрунзенский районы города получают воду из поверхностных источников.
Затронули депутаты и более мелкие, казалось бы, вопросы, но оттого не менее важные: благоустройство конкретных дворов и ремонт отдельных зданий. Выяснилось, что городу не хватает площадок для активного отдыха молодежи.
Диалоговые площадки проходят во всех регионах страны. Участники могут поделиться своим видением развития общества и государства. Самые интересные и рациональные предложения направят в оргкомитет по подготовке
Напомним,
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В формате открытого разговора парламентарии задавали и вопросы от жителей города.
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