Источник материала: Хартия'97

Испанские СМИ рассказали о фигурантах сенсационного дела «русской мафии» 18.12.2020, 8:00

1,185

Аликанте, город на средиземноморском побережье в Испании

Организацию в курортном городе Аликанте контролировали два гражданина РФ.

После того как испанская полиция разоблачила преступную сеть россияни задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, СМИ страны опубликовали их имена, сообщает dw.com .

Организацию в курортном городе Аликанте контролировали два гражданина РФ: Митюрев, посредник между россиянами и испанскими бизнесменами, занимавшийся поиском клиентов, и Хакимов, отвечавший за отмывание денег, пишет испанское издание ABC. Ключевой фигурой считается Данилов, однако он не был задержан. Его называют "коммерсантом, который регулярно бывал в Испании и имеет прямые отношения с мафиозными группировками в своей стране, занимающимися убийствами, вымогательством, торговлей оружием, наркотиками и людьми".

Другим важным персонажем в этой схеме журналисты называют адвоката Алексея Широкова "лет пятидесяти", с юных лет живущего в провинции Аликанте и получившего юридическое образование в местном университете. "Его юридическая фирма была "волшебным офисом", способным облегчить иммиграционные процедуры, такие как предоставление вида на жительство в Испании, благодаря его отношениям с задержанными агентами, которые получали за это плату и подарки", - сказано в статье.

Он также был связующим звеном с местной администрацией и политиками, поскольку, согласно источникам в полиции, являлся членом Народной партии в муниципалитете Альтеа и предполагаемым лоббистом. В распоряжении Широкова, утверждает издание, был целый арсенал оружия, хотя у него было разрешение только на спортивную стрельбу. "В некоторых полицейских участков меньше боеприпасов, чем у него", - отмечают источники.

Вечеринки воров в законе на Ибице со встречами на высочайшем уровне

Миссия Жижина, четвертого задержанного, заключалась в создании коммерческого фасада, который позволил бы российскому криминалу вкладывать полученные незаконно деньги по всему миру. "Во время одного звонка слышно, как он приказывает человеку подойти к его машине, взять 61 000 евро и отдать их его жене", - пишет далее ABC. У него было найдено 180 000 евро наличными.

Упоминаются также "вечеринки воров в законе" на Ибице стоимостью 30 000 евро в день "со встречами на очень высоком уровне".

Издание El Pais отмечает важность этого расследования, которое велось семь лет, поскольку помимо россиян были задержаны полицейский и два гвардейца, два члена Совета безопасности (один в Бенидорме, второй - бывший в Альтеа), чиновники (особенно из сферы городского планирования) и несколько испанских юристов, которые были подставными лицами.

Все, кроме Широкова и троих его основных сообщников, были освобождены до суда, указывается в публикации.

Цель - внедриться в госучреждения

В ходе 18 проведенных обысков в рамках этого дела были обнаружены 300 000 евро наличными в сейфах, 1 миллион евро на одном из заблокированных счетов, шесть единиц короткоствольного оружия, два боевых ружья, автомат, снайперская винтовка с глушителем и тысячи патронов разного калибра. Кроме того, были найдены виртуальные кошельки с криптовалютами, бриллианты и 16 роскошных автомобилей. В ходе процессуальных действий заморожены активы на миллионы евро. Следователям также удалось выяснить, что все бизнесмены, которых "консультировал" Широков и его партнеры, имели счета и сейфы в том же самом отделении банка в Альтее, где продолжается расследование.