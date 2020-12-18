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Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и возвращает деньги за игру
Источник материала: Onliner
Компания Sony удалила из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, предложив геймерам полный возврат средств за ее цифровую копию. Чтобы получить деньги, необходимо зайти в свой аккаунт и заполнить на сайте специальную форму. Судя по всему, количество желающих оказалось достаточно велико, так как спустя какое-то время после анонса Sony сообщила о «возможных проблемах» и предложила попробовать оформить заявку позже.
Cyberpunk 2077 нельзя найти через поиск в PlayStation Store, а при переходе по ранее существовавшей ссылке купить игру нельзя — только добавить в список желаемого.
Причиной такого решения стала недостаточная оптимизация Cyberpunk 2077 для PS4, хотя и на PlayStation 5 игра далека от совершенства: для нее характерны баги, вылеты и другие не менее надоедливые проблемы.
Ранее студия CD Projekt Red также анонсировала возможность возврата средств для владельцев PS4 и Xbox One за Cyberpunk 2077, пообещав исправить ситуацию обновлениями игры.
Пока неизвестно, когда Sony вернет Cyberpunk 2077 в PlayStation Store.
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1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Компания Sony удалила из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, предложив геймерам полный возврат средств за ее цифровую копию. Чтобы получить деньги, необходимо зайти в...
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