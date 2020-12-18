Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и возвращает деньги за игру

Источник материала: Onliner

Компания Sony удалила из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, предложив геймерам полный возврат средств за ее цифровую копию. Чтобы получить деньги, необходимо зайти в свой аккаунт и заполнить на сайте специальную форму. Судя по всему, количество желающих оказалось достаточно велико, так как спустя какое-то время после анонса Sony сообщила о «возможных проблемах» и предложила попробовать оформить заявку позже.

Cyberpunk 2077 нельзя найти через поиск в PlayStation Store, а при переходе по ранее существовавшей ссылке купить игру нельзя — только добавить в список желаемого.

Причиной такого решения стала недостаточная оптимизация Cyberpunk 2077 для PS4, хотя и на PlayStation 5 игра далека от совершенства: для нее характерны баги, вылеты и другие не менее надоедливые проблемы.

Ранее студия CD Projekt Red также анонсировала возможность возврата средств для владельцев PS4 и Xbox One за Cyberpunk 2077, пообещав исправить ситуацию обновлениями игры.

Пока неизвестно, когда Sony вернет Cyberpunk 2077 в PlayStation Store.