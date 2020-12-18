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Беларусь будущего. Как могли бы строить жилье
Источник материала: Onliner
Запрос на перемены проникает в разные сферы нашей жизни. Сегодня мы рассуждаем о том, какие изменения и почему должны произойти в сфере строительства жилья. Проблем здесь накопилось немало: покупатели квадратных метров рискуют многим и часто чувствуют себя обманутыми, а застройщики жалуются на нечестную конкуренцию.
Нет кабальным договорам с застройщиками
Пару лет назад мы внимательно
Порой же рассчитывать на штрафные выплаты и вовсе не приходится: или ты автоматически соглашаешься с переносом сроков и подписываешь допсоглашение, или расторгай договор и получай свои деньги в рублях по старому курсу.
В такой ситуации торопиться застройщику нет никакого смысла: все равно же ничего не грозит.
Не меньше вопросов вызывает еще один пункт, встречающийся в некоторых договорах. По результатам обмера вас попросят доплатить за «лишние» метры. А если же квартира оказалась меньше, чем было заявлено, застройщик ничего не должен.
Вносить какие-либо изменения в типовые договоры компании не позволяют, и покупателю ничего не остается, как соглашаться со своей заведомо проигрышной позицией. Так быть не должно.
Отмена жилищных облигаций
Что бы ни пели менеджеры в отделах продаж застройщиков про стопроцентную защищенность держателей жилищных облигаций, горький опыт «Тамбаза» говорит об обратном. Финансовый инструмент, который поначалу преподносился как передовой и самый безопасный, на деле оказался ловушкой, куда угодили сотни семей.
Долевка — отнюдь не идеальный механизм строительства, но там деньги хотя бы перечисляются на спецсчет и идут строго на возведение дома. При строительстве с выпуском жилищных облигаций застройщик по сути вправе распоряжаться финансами инвесторов на свое усмотрение. «Тамбаз» потратил деньги людей на возведение торгового центра в стилобате жилого комплекса, который рассчитывал позже продать. Но покупателей на коммерческие помещения не нашлось, и сотни семей угодили в долгострой.
В случае с «Грушевским посадом» миллионы долларов, вырученные от продажи облигаций, и вовсе улетучились в неведомом для инвесторов направлении, а директор компании-застройщика успел осесть в Польше. И никакого контроля со стороны государства за расходованием средств.
При детальном рассмотрении у жилищных облигаций
Ответственность за упрощение и удешевление проектов
Минские новостройки идеально подходят для создания смешных картинок в духе «ожидание vs реальность». Вот вам обещанная дизайнерская отделка подъезда в буклетах, а вот бюджетная желтая штукатурка в действительности. Вот зеленый двор в рекламе, а вот чахлые саженцы, на которые сподобился застройщик. Повсеместное упрощение и удешевление проектов, к сожалению, давно стало нормой. Как и отсутствие какой-либо ответственности за несдержанные обещания.
Какой выход? Прописывать больше деталей в договоре между дольщиком и застройщиком — особенности инженерии, отделки фасада, благоустройство двора и т. д. И там же — штрафные санкции. По такому принципу, например, выстраиваются отношения в Литве.
Не обещай невозможного, будь честным с покупателем — таких принципов в Беларуси будущего будет придерживаться каждый порядочный застройщик (а другим там попросту не останется места).
Пример отделки подъезда, где был обещан индивидуальный дизайн-проект
Стоп переуплотнение
За последние годы некоторые районы Минска стали наглядным пособием, как выжать максимум долларов с каждого клочка земли. В официальных документах жилые комплексы с зашкаливающей плотностью застройки называют экспериментальными. До конца не ясно, в чем заключается эксперимент. Быть может, хотят проверить, что будет, когда все жильцы наконец заселятся и захотят припарковаться рядом с домом.
С интересами застройщика все ясно. Трудно понять логику городских властей (и инстанций повыше). Чем они руководствуются, когда согласуют проекты таких «муравейников» при наличии в Минске свободных земель. Да и уровень миграции у нас далек от Москвы и Питера, где такая архитектура смотрелась бы более уместно.
Пример питерских окраин
Безбарьерная среда на деле, а не для галочки
По какой-то неведомой причине в Минске нельзя просто взять и сделать вход в подъезд на одном уровне с тротуаром. Обязательно нужны ступеньки, громоздкие пандусы, ржавеющие (иногда неработающие) электроподъемники.
Дело в каких-то устаревших нормах, в особенностях нашего климата? Или в банальном нежелании застройщиков думать о людях? Почему-то в соседней Литве все иначе. Удобная безбарьерная среда там стала не просто частью нормативки, а элементом социальной ответственности застройщиков. Пару лет назад мы
Сохраним деревья во дворах
Сегодня застройщику проще вырубить все деревья на отведенной ему площадке и заплатить городу компенсацию, чем ломать голову над тем, как сохранить хотя бы часть зеленых насаждений. На наш взгляд, такой варварский подход должен остаться в прошлом.
И снова вспоминается пример наших ближайших соседей. В одном из новых жилых комплексов Варшавы строители
Гарантии для частного сектора
Вокруг частного сектора Минска продолжают кипеть страсти. Какое может быть спокойствие и какая уверенность в завтрашнем дне, если генплан меняется по щелчку пальцев? Сегодня твой дом находится в зоне сохранения усадебной застройки, а завтра участок приглянулся инвестору или стал помехой государственным нуждам. Или ситуация иного рода: снос обещали еще в 1976 году, все это время запрещали реконструкцию дома, и вот до сих пор никакой ясности по срокам.
Генпланы сменяют друг друга, а ситуация остается прежней: одни годами ждут сноса и жалеют деньги даже на новые окна, другие мечтают лишь о том, чтобы их оставили в покое. Пришло время раз и навсегда разобраться с будущим районов индивидуальной застройки.
Частный сектор в Минске безусловно должен сохраниться, как и в других европейских столицах. Но не в центре, не вдоль магистралей и не в нынешнем запущенном виде. Герои Onliner не раз подсказывали одну и ту же схему, которая видится им справедливой. Тем, кто хочет остаться, — дайте возможность провести реконструкцию. Тем, кто хочет переехать в квартиру или в пригород, — позвольте продать землю. Покупатели найдутся быстро. И через несколько лет частный сектор Минска расцветет.
Общественное обсуждение — не просто информирование
История помнит немало примеров, когда минчанам удавалось отбиться от уплотнения двора многоэтажкой. Зачатки гражданского общества начали формироваться задолго до пандемии COVID-19 и горячего августа-2020. Вспомним борьбу за Осмоловку, острые дебаты в Сельхозпоселке. За последние десять лет общественные обсуждения проектов застройки сплотили дворы и целые районы.
Вместе с тем за все эти годы не поменялась культура взаимодействия власти с горожанами. На некоторых общественных обсуждениях чиновники прямым текстом заявляют: «Никого не интересует, что вы думаете! Вас собрали, чтобы проинформировать».
Как
Аккуратная застройка пригорода
Благодаря запрету на застройку пахотных земель Минску удалось избежать появления нескольких Каменных Горок возле МКАД. Архитекторы сходятся во мнении — оно и к лучшему, не нужны городу новые гигантские «спальники». Вместе с тем ситуация, при которой у столицы фактически был изъят резерв для роста, начала оборачиваться социальными проблемами в виде уплотнения застройки в старых районах и болезненного сноса частного сектора.
Выпустить пар помогла бы новая концепция освоения пригорода со ставкой на малоэтажное строительство. При деле оказались бы госзастройщики, которые за последние годы значительно прокачали свои возможности в данном направлении. Тот же МАПИД научился строить модные коттеджи и таунхаусы, трехэтажные дома с мансардами.
Один из коттеджей в исполнении МАПИДа
Программа не заработает, пока не будет решен вопрос о статусе сельхозземель. К слову, они оказались не столь уж священны. Как иначе трактовать указы о выделении под застройку десятков плодородных гектаров на севере Минска?
Реформа господдержки
Десять лет назад построить квартиру с помощью льготного кредита мог практически любой очередник, обладающий смекалкой. Затем ситуация изменилась. В условиях нехватки средств власть по-своему расставила приоритеты: многодетные семьи и военнослужащие. А как быть с врачами, учителями? Почему молодые ученые, талантливые музыканты и актеры вынуждены отдавать за аренду в «Магистре» половину зарплаты в то время как силовой блок строится с кредитом под 5% годовых? Сегодня ответы на эти риторические вопросы очевидны, но придет время, и подход к господдержке будет изменен.
Аукционы без подвоха
На смену заявительному принципу предоставления участков давно пришли аукционы. Звучит дико, но обычно кварталы частного сектора и старых двухэтажек попадают на торги вместе с живущими там людьми. При этом предварительный расчет убытков, который делает «Белгипрозем», порой отличается от фактических затрат в разы. Один несговорчивый собственник может обеспечить судебную тяжбу длиной в несколько лет.
Еще не забылась история с проданной землей за «Воротами Минска», когда местные жители подняли бунт и горисполком пошел на попятную, приняв решение о нецелесообразности строительства. Победитель аукциона, уже понесший значительные затраты на проектирование, был вынужден доказывать свою правоту в суде.
Такая практика вызывает недоверие у застройщиков. Ситуация с выделением земли стала бы прозрачнее, если бы городские власти для начала интересовались настроениями людей, затем брали бы на себя снос и расселение, а издержки включали в стоимость лота.
Честная конкуренция
Условия ведения бизнеса, как и закон, должны быть едины для всех. Совершенно неприемлемой выглядит ситуация, когда отдельные участники рынка получают земельные участки без проведения аукционов, освобождаются от социальной нагрузки в виде строительства школ и детских садов, вторгаются в зеленые зоны и, не утруждая себя проведением международных архитектурных конкурсов, уродуют сложившуюся застройку в центре города… Только равные условия и честная конкуренция способны вытеснить с рынка новостроек всю безвкусицу, халтуру и жажду максимальной наживы с каждого квадратного метра.
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Запрос на перемены проникает в разные сферы нашей жизни. Сегодня мы рассуждаем о том, какие изменения и почему должны произойти в сфере строительства жилья....
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