Ботинки из «вДудя» и привет трактору. Обзор классной зимней обуви, которую вы замечали в городе, но не понимали, что за она

Источник материала: Onliner Да, хочется жить вечным маем и гонять в одной паре кед. Но белорусская жизнь несколько иного толка и предполагает зиму — в этом году местами даже снежную. Оттого приходится пользовать зимнюю обувь. Ее великое множество, тем более в городском пространстве. И не всегда понятно, что это такое. По такому прекрасному поводу рассказываем о «нативах», «мартенсах», «катерпиллерах», «конверсах» и утепленных кроссовках, которые могут стать теплыми, как сама любовь, при наличии дополнительного носка.

Converse Leather Gore-Tex

Цена: 290—320 рублей





Ребята из Converse делают культовые кеды и прочно ассоциируются с летом, но и для зимы делают симпатичные варианты. Ясное дело, силуэты за счет утеплителей и более тяжелых материалов становятся более громоздкими, но это не критично. К примеру, вот модель из линейки Mountain Club. Натуральная кожа премиум-класса, отсутствующие вентиляционные отверстия (чтобы никуда не задувало) и усиленная накладкой с антискользящим протектором подошва.

Теперь к названию. С leather (кожа) все ясно. А что такое Gore-Tex? С горем из русского языка нет ничего общего: это непромокаемая мембрана. Из Gore-Tex сделан язык, а еще материал скомбинирован с полиамидным мехом.

Native Fitzsimmons

Цена: 290—340 рублей





«Нативы» выстрелили в Беларуси три-четыре года назад. Их придумали графические дизайнеры из Канады, которые до того вообще ничего не смыслили в производстве обуви. Модель Native Fitzsimmons, как шутят создатели, — это внебрачный ребенок Crocs и Vans. Дизайн действительно причудливый, но очень узнаваемый. Не сразу поймешь, что это такое. В общем, полуботинки-полукроссовки — вполне себе определение.

Создатели, быть может, и не понимали ничего в обуви, но крепко заморочились на теории и учли много моментов, которые обеспечили комфорт носки. Вшитый неопреновый носок, D-образные кольца на шнуровке — все это обеспечивает плотную фиксацию стопы. Плюс есть две лямки для удобного надевания.

Материал чисто со стороны непонятный. Но говорят, что это вспененный каучук, который заливают в специальные формы. Он резко остывает, принимая нужную форму. Позже обувь полируют для итоговой гладкости. Отсюда, к слову, и бодрая цветовая линейка. Толстая двойная подошва выполнена из материала EVA.

Dr. Martens 1460 Ambassador Winter

Цена: 550—570 рублей





Раньше деревья были большими, морожко — вкусным, а зимы — ого-го. Это все, конечно, да, и за последние годы мы привыкли, что до весны можно протянуть и на кроссовках, но порой мороз дает силы. Это так себе заходит классическим «мартенсам»: у них лакированная кожа, и этот лак сильно страдает, требуя постоянного ухода.

Чтобы меньше заморачиваться, есть зимние варианты. Внешне грубая модель, которая больше подходит мужчинам. Как бы привычный силуэт, который дополняет утеплитель. Из хороших новостей — это по-прежнему «мартенсы», чей успех изначально строился на удобной подошве. Модели больше всего респектовали почтальоны, полицейские и солдаты — ребята, которым требовалось много ходить. Так что для передвижения по городу — топчик.

И еще из важного. У «мартенсов» своеобразная размерная сетка. Она может не соответствовать привычной раскладке кроссовок или ботинок. В любом случае лучше примерить.

Nike Air Force Mid

Цена: 290—320 рублей





Это кроссовки без особого утепления. Но надо понимать, что «форсы» сделаны очень крепко и держат температуру. Тем более зимы в последнее время получаются мягкими. Ну и да, не зря придуманы утепленные носки и стельки. Реально выручают. Плюс обувь изначально баскетбольная (придумывалась, чтобы коленкам ребят из НБА было не так сложно жить). В подошве зашит баллон. Она не особо промерзает.

Nike Air Force — одни из самых популярных кроссовок в истории Nike. Их придумали аж в 1982-м. По отчетам компании, в среднем эта модель ежегодно приносит ей по $800 млн. В общем, поможем не отечественному производителю. Тем более что модель действительно супердоступная.

Puma X-Ray Mid Square

Цена: 270 рублей





Немецкий бренд встает с колен. Возрадуемся. Потому что все по делу. Ребята переосмыслили большое количество культовых силуэтов, вложились в маркетинг и не забыли про новые технологии. Зимние Puma X-Ray Mid Square — это красиво. Агрессивный силуэт привлекает снимание. Утепленный верх и высокая подошва решают проблему холода. Рифленая подметка обеспечивает сцепление с поверхностью, которую чуть что обязательно посыплют песком коммунальщики.

Дизайн был разработан в нулевых. Туда добавили современные объемные детали, комбинированный материал и простые текстуры. Если на улице не самый лютый минус, вообще отлично. Что важно, подходят эти кроссовки и для мужчин, и для женщин.

Caterpillar Colorado

Цена: 370—410 рублей





Caterpillar — это изначально про тракторы на гусеничном ходу. Люди почти весь XX век с успехом занимались техникой, а потом прикинули, что надо бы снабдить своих рабочих функциональной обувью. В результате появилось дочернее предприятие Caterpillar Footwear Co, получившее лицензию на производство обуви под маркой CAT.

Caterpillar выпускают из кожи или нубука — по традиции желтого или черного цвета. Желтый в большем ходу. Пополнение в копилку бесполезных фактов: свой фирменный желтый оттенок компания запатентовала.

Главное. Самая продаваемая модель ботинок компании — желтые Caterpillar Colorado. Релиз состоялся аж в 1991 году. Обувь до сих пор в топе. Это по-прежнему рабочая история. Во многих моделях есть металлическая защита в области носка. Это дополнительный вес для непривыкшей ноги. Но, говорят, неделя-другая — и все окей. А еще лайфхак: шнуруйте ботинок до самого верха. Функционал позволяет. Да и стопа фиксируется.

Dr. Martens 1460 Serena

Цена: 520 рублей





Ботинки Dr. Martens — это замес из стиля, практичности и истории. Модель 1460 — витрина бренда. Релиз состоялся аж 1 апреля 1960 года. Первая пара имела восемь отверстий для шнурков и была сделана из лакированной бордовой кожи. «Мартенсы» стали символом субкультур и протестных течений: моды, скинхеды, панки, хиппи, готы, гранж и брит-поп.

Конкретно эта модель — женская. Но вообще, история довольно унисексовая. В 1460 в недавнем «вДуде» отвечал на вопросы Антон Долин.

Если кому-то обувь кажется слишком грубой, то вот еще один бесполезней факт для квитов. Производство этой обуви было запущено в 1947-м. Дело было в городе Зеесхаупт невдалеке от Мюнхена. Материалом для подошвы послужила брошенная люфтваффе резина с аэродромов. Для верха использовались куски военной формы. Случился первый успех. И самое интересное, что спрос на подошвы (для тех времен топ комфорта) сформировали домохозяйки: за первые десять лет более 80% продаж приходилось на женщин старше 40 лет.

Adidas Storm Fusion

Цена: 250 рублей





Изначально баскетбольная модель получила зимнюю реализацию, когда ее дополнили элементами туристической обуви. Есть утепленная подкладка, которая позволяет ногам не мерзнуть, и прочная подметка для надежного сцепления. Важно, что силуэт сохраняет культовые три полоски Adidas, которые при этом не оттягивают на себя внимание и не оставляют впечатления излишне спортивной обуви. Из мелочей — верх сделан из экокожи, стелька обладает антимикробным покрытием.

Utility All Terrain Chuck Taylor All Star

Цена: 380—400 рублей





Во-первых, это красиво. Базовых расцветок у модели три, и рыжая видится наиболее симпатичной. Производители традиционно пишут, что вдохновлялись хайкингом, но не факт, что такие «конвера» стоит использовать по подобному назначению. Особенно в зимнем городе, где главная задача — перебраться из точки A в точку B, не обременив себя депрессией. Рыжая расцветка, к слову, поможет с ней бороться.

Это крепкая обувь не на один сезон со множеством приятных продуманных деталей. Например, система шнуровки с D-образным кольцом. Это приятно глазу и функционально. Waterproof-нашивка по краям намекает на влагостойкость изделия, но это не повод топить свою пару в луже. Здесь снова-таки используются флисовая подкладка и технология Gore-Tex. И все это сидит на внушающей уважение подошве.

Nike Lunar Force Duckboot

Цена: 350—390 рублей





Модель, которая очень мощно звенела несколько лет назад. Из топа покупательских предпочтений ее подвинули только «нативы». Люди, которые сильно в теме, любят причитать, что предыдущие переиздания модели были поприкольнее. Нынешние, мол, выглядят проще. Благо на функционал это никак не влияет.

Кроссовки смотрятся весьма громоздкими, но нога особой тяжести не ощущает. В пользу модели — ее вдохновитель. Основой стала линейка Air Force 1. В итоге получилась пара с удобной системой шнуровки, высоким голенищем, которого достаточно, чтобы справиться с морозом, а также с влагостойким верхом и толстой подошвой.

Как все это носится?

По-разному. За экспертизой обращаемся к Стасу Кадоркину из Sneaker Service. Он и его ребята чистят и восстанавливают обувь после всех невзгод, которые могут приключиться в нашей жизни.

— Timberland, Caterpillar, Red Wing, финские бренды — законодатели, установившие стандарты. Как правило, это нубук либо кожа очень высокого качества. Языки обычно выполнены из замши таким образом, чтобы внутрь не попадали снег и вода. Такую обувь можно вернуть к жизни из очень плохого состояния.

Подошва — с жестким протектором и из износостойких материалов. Правда, следить все равно надо и раз в два-три года обслуживать: набойки, профилактики, накаты — ничего необычного. Обувь — да, бронебойная, в ней можно, будто пятиклашка после уроков, бить бордюры, снеговиков и дробить лед в речке почти без последствий. Но если это нубук, глубокие порезы не уйдут. Приличный вид придать можно. С кожей в этом плане легче, но и повредить ее проще.





В целом, если покупать обувь на два-три года, можно обращаться к брендам попроще. Когда расчет на пять-десять лет — только высокая ценовая категория. Там обувь проектируется под другие задачи и под другой износ (профессиональный, строительный, рабочий), поэтому повседневная носка не убивает их. Долго и хорошо живут.

Зимние кроссовки. Вопрос с подвохом. Есть два типа (на самом деле три, но об этом ниже).

Реально разработанные для зимы оригинальные кроссовки — материалы подобраны, конструкция и так далее. Здесь все понятно и хорошо: ухаживай и в ус не дуй. При небольших усилиях возвращаются из ада на раз. Обычные кроссовки, которые адаптировали под зиму, просто впихнув мех. Важно обращать внимание на материалы верха: то, что хорошо работает летом, не работает зимой. Замша будет промокать и долго сохнуть, краска поплывет, соли станут набиваться в материал. Все это быстро развалится. Если это синтетика, от разницы температур начнутся проблемы с материалом, особенно если любите включать печку в машине — то есть условно из минус 20 в плюс 25. Да еще и под концентрированный воздух — и так по десять раз в день. Обычные летние кроссы носят зимой — хорошо, если все натуральное и хорошее. Обидно, что люди отдают большие деньги за классные модели, а потом убивают их зимой. Исключением могут стать легенды типа Reebok Classic, Air Force 1, Air Jordan, но это единичные случаи. Используя кроссы в экстремальных условиях, вы обрекаете их на короткую службу.

Спасибо ребятам из minsk_converse , sneakerhead_belarus и sneaker.service за помощь и консультации.