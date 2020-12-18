Неудобные вопросы о транспортном налоге, который должен заменить госпошлину

Источник материала: Onliner Вчера представитель Минфина заявил о новом предложении: с 1 января отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении и вместо нее ввести транспортный налог. Обещают, что плата будет меньше, но уйти от нее будет сложнее. Правда, после всей этой информации остались вопросы.

Станет проще?

Утверждение: «Транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Будет решен вопрос привлечения к финансированию расходов государства на создание и развитие дорожной инфраструктуры тех, кто уклоняется от госпошлины».

Вопросы. По еще действующим законам госпошлина должна быть уплачена физическим лицом или организацией при каждом обращении за выдачей разрешения на допуск к участию в движении. То есть в качестве плательщика может выступать водитель, владелец и даже третье лицо. В случае неуплаты наказание ложится на водителя за управление ТС без разрешения (18.12.5 КоАП) — предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин.





Если дорожный сбор наконец честно назовут налогом, то за нарушение может грозить статья 13.6 КоАП — «Неуплата или неполная уплата суммы налога». Штраф за неуплату физлицом по неосторожности — 15% от неуплаченной суммы, но не менее 0,5 базовой. За умышленное игнорирование физлицом — 40% от неуплаченной суммы, но не менее 10 базовых. Кто-то еще готов продать авто без переоформления?





Минфин предлагает, чтобы налог платил именно владелец машины. Штрафные санкции, соответственно, тоже лягут на него. С позиции госрегулятора это удобно, не нужно даже выдумывать способы контроля оплаты. Пришли деньги — законопослушный гражданин или компания, не пришли — нарушитель. Но вот насколько будет комфортно автомобилистам? Ведь в жизни не всегда «владелец = водитель».





Владелец — не всегда водитель

Утверждение: «Транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Налог в 2021 году надо будет заплатить не позднее 15 декабря».

Вопросы. Из-за разницы в понятиях «водитель» и «собственник» вопросов возникает целая масса. Не все собственники ездят на авто, которые им принадлежат. Тем автовладельцам, чьи машины уже давно сгнили на свалке, обещают поблажку на 2021 год — «упрощенную процедуру снятия с учета ТС, по объективным причинам выбывших из движения».





Несложно предположить, что люди будут искать способ платить меньше, экономить. Как можно остановить «перетекание» авто от юрлиц к физлицам (или наоборот), а может даже фиктивное оформление на иностранцев или «переезд» юридического адреса транспортных компаний с большим автопарком в другую страну, где нет налога? С последней задачей в теории может справиться Beltoll, но пока неизвестно, что будет дешевле. Также неясно, как быть каршеринговым, лизинговым компаниям, которые числятся собственниками авто. Как нововведение повлияет на стоимость поездок в такси? Как будут бороться с теми, кто просто не будет регистрировать машину и ездить с транзитными номерами (легально можно только 3 месяца)? Одно можно прогнозировать наверняка — дедушки и бабушки станут автомобильными магнатами. Ведь Минфин предлагает снизить ставки налога для пенсионеров на 50%.





Арифметика

Утверждение: «Ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физлиц и 15% для организаций. Годовая сумма налога по так называемым народным автомобилям (масса 1—1,5 тонны) в среднем составит около 60—80 рублей в год. Это почти в 1,5—2 раза меньше действующих ставок и в принципе эквивалентно заправке одного полного бака. Следующий год является переходным для внедрения системы — сумма налога по всем транспортным средствам в 2021 году составит 29 рублей».

Вопрос. Сейчас ставка госпошлины для якобы «народного» авто весом не более 1,5 тонны (на самом деле таких машин относительно немного) составляет 3 базовые, или 81 рубль. Говорят, в будущем для этой категории плата составит до 80 рублей в год. Спрашивается, как посчитали снижение ставки на 25% и уменьшение в 1,5—2 раза?





Всего в стране, по данным на конец 2019 года, чуть более 4 млн зарегистрированных ТС, далеко не все они эксплуатируются. Но даже если за каждое заплатят как за легковушку массой 1—1,5 тонны — по 80 рублей, а не по 29, — выйдет 320 млн рублей. Буквально в конце ноября в Минфине заявляли , что сейчас ежегодно собирается около 300 млн рублей, а хотели бы — до 450—500 млн.

Напрашиваются два вывода. Во-первых, либо приход денег не изменится, либо за тяжелые машины (или всем юрлицам) нужно будет платить значительно больше, чем 80 рублей. Правильный ответ очевиден. Во-вторых, если все заплатят по 29 рублей, выйдет сумма в 116 млн — почти в три раза меньше, чем, как заверяют в министерстве, они получают сейчас. За счет чего покроют разницу? Или во время переходного периода — на протяжении всего года — будут меньше строить дорог, реже их ремонтировать?





А что там про справедливость?

Утверждение: «Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров автомобиля и фактического времени владения транспортным средством. Для более справедливого взимания транспортного налога предлагается ряд новшеств: снижение ставки, льготы, дифференциация ставок для физлиц в отношении легковушек (от 1,5 до 2,5 тонны). Последнее более равномерно увеличивает ставки налога с ростом массы автомобиля».

Вопросы. Как предлагается, размер налога будет меняться в зависимости от массы и времени владения. Очевидно, что если оформил машину на себя в январе — заплатишь всю сумму, если в июне — половину, если в декабре — одну двенадцатую часть. Однако не о такой справедливости говорили автомобилисты, обсуждая проблемы госпошлины.





Изначальный посыл введения платы (как пошлины, так и налога) — восстановление и обслуживание дорог. Как не раз говорилось, кто чаще ездит, тот и оказывает большее воздействие на покрытие. Тот и должен платить больше, чем дедушка, выезжающий на дачу десять раз за год. Именно в этом автомобилисты видели справедливость, а не в дифференциации платы по массе и времени владения.





Еще одна претензия по поводу справедливости виделась в самом факте налога. НДС, ФСЗН отчисляются как бы незаметно, а потому менее болезненно. То есть большинство людей не видят, как эти денежки уходят. А тут появился сбор, организованный по принципу «вынь из кошелька да положь». При этом нет никакой отчетности о потраченных средствах. Сейчас ситуация повторяется. В Минфине говорят, что «будет решен вопрос привлечения к финансированию расходов государства на создание и развитие дорожной инфраструктуры», будто бы специально разводя понятия «расходы государства» и «госбюджет». Последний, напомним, формируется в основном из налогов. И даже не двойное, а многоуровневое налогообложение стало одной из причин непринятия госпошлины в частности и раздражения водителей в целом.





Новый налог требует оплаты от собственника: не важно, как часто ты ездишь на машине, не важно, ездишь ли ты на ней вообще. Оформил ТС на себя в МРЭО — плати. Фактически это налог не на «создание и развитие дорожной инфраструктуры», а на владение авто.

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