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Политолог: аргумент о том, что экономические санкции сильно ударят по рядовым белорусам несостоятелен — дубинки бьют по ним гораздо сильнее
Источник материала: Навiны
Европейский союз по отношению к режиму Александра Лукашенко должен действовать быстрее и решительнее. Такое мнение высказал профессор Латвийского университета политолог Юрис Розенвалдс.
Он убежден, что «аргумент о том, что экономические санкции сильно ударят по рядовым белорусам несостоятелен. Потому что полицейские дубинки бьют по ним гораздо сильнее».
Профессор, как пишет
«Но наше правительство, я думаю, совершенно обоснованно заявило о том, что совместного проведения быть не должно. Также будем учитывать, что под латвийские санкции попал председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Это произошло после убийства в одном из дворов Минска Романа Бондаренко», — отметил политолог.
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Политолог: аргумент о том, что экономические санкции сильно ударят по рядовым белорусам несостоятелен — дубинки бьют по ним гораздо сильнее
Европейский союз по отношению к режиму Александра Лукашенко должен действовать быстрее и решительнее. Такое мнение высказал профессор Латвийского университета...
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