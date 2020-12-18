Политолог: аргумент о том, что экономические санкции сильно ударят по рядовым белорусам несостоятелен — дубинки бьют по ним гораздо сильнее

Европейский союз по отношению к режиму Александра Лукашенко должен действовать быстрее и решительнее. Такое мнение высказал профессор Латвийского университета политолог Юрис Розенвалдс.





Он убежден, что «аргумент о том, что экономические санкции сильно ударят по рядовым белорусам несостоятелен. Потому что полицейские дубинки бьют по ним гораздо сильнее».

Профессор, как пишет «ГА» , также упомянул, что некоторые санкционные меры для Латвии более актуальны, чем для других стран ЕС. В частности, изначально предполагалось, что очередной чемпионат мира по хоккею будет проходить и в Латвии, и в Беларуси.

«Но наше правительство, я думаю, совершенно обоснованно заявило о том, что совместного проведения быть не должно. Также будем учитывать, что под латвийские санкции попал председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Это произошло после убийства в одном из дворов Минска Романа Бондаренко», — отметил политолог.

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