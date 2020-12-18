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У «АвтоВАЗа» - новый главный дизайнер

18.12.2020 08:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021 года француз Жан-Филипп Салар займет должность директора по дизайну автомобилей Lada. Англичанин Стив Маттин, занимавший эту должность последние 9 лет, принял решение отойти от деятельности по личным обстоятельствам. Об этом говорится в пресс-релизе российского автопроизводителя.


Жан-Филипп Салар

Жан-Филипп Салар 1973 года рождения ранее занимал должность директора по дизайну Группы Renault в Восточной Европе (офис в Бухаресте, Румыния), где проработал последние пять лет и отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero и Logan, а также Renault Arkana для рынка ТС). В 2013—2015 годах Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, а в 2008—2013 годах работал в должности главного дизайнера студии Renault в Мумбаи (Индия).


Стив Маттин и Lada 4×4 Vision, признанная лучшим экспонатом Московского автосалона 2018 года

«Стив успешно возглавлял команду Lada Design. Он был полностью вовлечен в обновление дизайна Lada в течение последних 9 лет и является ключевым человеком в масштабном обновлении модельного ряда Lada. Я благодарю его за эти важные достижения и рад, что Стив принял мое предложение продолжить свои отношения с АвтоВАЗом в качестве моего советника. Я желаю господину Салару всего наилучшего на новом посту и рассчитываю на его весомый вклад в реализацию амбициозного продуктового плана», — заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

 
 
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С 1 января 2021 года должность директора по дизайну автомобилей Lada займет француз Жан-Филипп Салар.
 
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