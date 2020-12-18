Грустный клоун, который прошел войну, но не перенес операцию на сердце. Факты про Юрия Никулина

Источник материала: Tut.by

Над комедийными образами, созданными им полвека назад, хохочут современные зрители. А его (пусть и немногочисленные) драматические роли вышибают слезу даже из самого прожженного циника. Потому что в любом амплуа этот артист всегда выглядел настоящим, своим, без тени фальши и наигранности. Юрию Никулину сегодня могло бы исполниться 99 лет. С большим удовольствием вспоминаем биографию этого яркого и талантливого человека с потрясающим чувством юмора.

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове (территория современной Смоленской области) в дружной актерской семье. Отец был основателем демидовского «Теревьюм» — передвижного театра революционного юмора, в котором сам ставил спектакли и много играл.

— Я считал отца гениальным человеком. Отца я слушался. Он приучал меня к юмору. Не могу сказать, был бы я артистом цирка, но артистом бы я был. Так что отцу я обязан многим.

Когда Юре исполнилось 4 года, семья перебралась в Москву. Глава семейства подрядился писать сразу для нескольких газет, а также занимался сочинительством реприз для театра и цирка. Направляясь по делам в цирк, частенько брал сына с собой. Возможно, именно тогда у маленького Юры зародилась любовь к цирку, которую он пронесет с собой через всю жизнь. Больше всего ему нравились клоуны. Юре казалось невероятно важным уметь смешить и веселить людей.

В школе будущая звезда советского кино и цирка «звезд с неба не хватала»:

— Ведет себя как будто он клоун, — охали преподаватели, выводя Никулину очередной неуд. Помимо скверного поведения мальчик отличался очень плохой памятью. Выучить стихотворение наизусть оборачивалось настоящей мукой. Учеба шла, прямо скажем, не очень. Зато в школьном драматическом кружке парнишка блистал: как по мановению волшебной палочки он запоминал сложные роли и диалоги, особенно юмористического толка. Любимые шутки и анекдоты Юра записывал в специальную тетрадь. За годы в школе у него скопилось свыше тысячи таких заметок.